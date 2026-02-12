Recordaron al general Güemes en Cerrillos

Con una sesión especial, la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta recordó el domingo pasado el 241° aniversario del nacimiento del Héroe Gaucho. El escenario fue el salón "Pacto de los Cerrillos" del Museo "Güemes".

La ceremonia que la encabezó la presidenta de la Academia, Profesora Lilia Fanny Pérez, contó con el acompañamiento de los Académicos de Número escribano Víctor Fernández Esteban, periodista Luis A. Borelli, profesora Virginia Pastrana y el doctor Marcelo Ruibal. También asistieron, el Tte. Cnel. Mauricio Roberto D'Amico, Jefe del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 "Gral. Güemes" Cuartel de los Infernales; la profesora María Elena Almirón, vocal del Instituto Güemesiano de Salta y numerosas damas de agrupaciones gauchas.

Luego de la alocución especial de la presidenta de la Academia, profesora Pérez referida al natalicio de Güemes, se procedió primeramente a la incorporación oficia de los académicos profesora Virginia Pastrana Sitial N° 3 "Dr. Domingo Güemes" con la ponencia "Obligación Natural: Síntesis biográfica del Dr. Domingo Güemes". Posteriormente fue el turno del Dr. Marcelo Ruibal Sitial N° 6 "Dr. Joaquín Castellanos" quien presentó la ponencia "Dr. Juaquin Castellanos, una síntesis de su vida y su lucha por una Patria republicana, democrática y federativa".