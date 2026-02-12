Sigue la asistencia integral en El Galpón

El equipo del Ministerio de Desarrollo Social junto al de Salud Pública y al municipio de El Galpón realizaron el martes un nuevo operativo de relevamiento de asistencia en 11 barrios afectados por el fuerte temporal desatado la semana pasada.

En esta oportunidad se asistió de forma directa con elementos de primera necesidad: se les brindó a las familias camas, colchones y ropa de cama.

Cabe destacar que los relevamientos que realizó el equipo de Atención Primaria de la Salud (APS) de la cartera sanitaria provincial continuaron durante el sábado y domingo, lo que permitió un abordaje integral en las familias afectadas por el temporal.

Los relevamientos se basan en la necesidad primaria de las familias en consecuencia de las inundaciones sufridas el viernes pasado.

El intendente de El Galpón Federico Sacca destacó la articulación entre el Gobierno provincial y el municipio que permitió brindar asistencia inmediata a las familias de la comuna de forma continua desde el viernes hasta este martes, con tareas que continuarán los próximos días.

Asimismo el jefe comunal resaltó que durante la mañana "se brindan alimentos en el municipio a libre demanda mientras que en el complejo municipal se otorgan prendas de vestir, calzados, agua y kits de limpieza", concluyó.