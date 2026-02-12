Violencia en la marcha: destrozos, bombas molotov, gases y 43 detenidos

Vallas dañadas, veredas rotas, restos de proyectiles y de bombas molotov, y cartelería incendiada fueron parte del panorama que dejaron ayer los incidentes en la Plaza Congreso, en medio de la marcha de sindicados y de la izquierda para rechazar la reforma laboral, que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Al menos 43 personas fueron detenidas por los efectivos; hubo otros 40 demorados y seis miembros de la Policía de la Ciudad resultaron heridos, uno de ellos con traumatismo de cráneo tras recibir el impacto de una maceta que alguien arrojó desde un balcón de un edificio en la intersección de Solís y Alsina.

La CGT, con la adhesión de las dos CTA, el sindicalismo de izquierda y agrupaciones políticas opositoras realizó ayer una masiva marcha frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral, donde se vivieron momentos de tensión por incidentes con la policía cuando un grupo de manifestantes derribó una parte del vallado y lanzó bombas molotov.

La mayoría de los sindicatos de la CGT se ubicaron sobre la calle Hipólito Yrigoyen, mientras que los espacios referenciados en partidos de izquierda lo hicieron sobre Avenida Rivadavia y fue en ese sector donde comenzaron los hechos violentos.

Manifestantes de sectores ajenos a la CGT comenzaron a derribar vallas y a romper las veredas con martillos para lanzar pedradas a los policías que estaban a cargo de la seguridad.

Luego comenzaron a armar bombas molotov con botellas, trapos y combustible, que arrojaron contra el vallado y la ubicación de los uniformados, quienes respondieron con balas de goma y lanzando agua con carros hidrantes.

Cuando promediaba la tarde y ya se iniciaba la desconcentración se reportaron al menos 43 detenidos por los desmanes y seis policías heridos. Veinte personas fueron detenidas por miembros de la Policía de la Ciudad, mientras que otros 23 fueron aprehendidos por la Policía Federal. Además, en los controles en estaciones de trenes PFA arrestó a 27 personas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo sobre los manifestantes: "Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas. Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias".

Hubo algunos incidentes más tarde, pasadas las 18, aunque fueron corridas aisladas. El Gobierno de la Ciudad estimó que la limpieza y la reparación de los destrozos costarán $270 millones.

La movilización frente al Congreso reunió a una amplia presencia sindical y política. Entre los gremios que participaron estuvieron la CGT, la UOM, las dos CTA, Aceiteros, Uatre, Uocra, La Bancaria, y Camioneros.

En el plano político, estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el dirigente social Juan Grabois y desde la izquierda, Christian Castillo y Myriam Bregman.