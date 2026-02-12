Cuba cruje bajo el presión de Estados Unidos

La presión de Estados Unidos se siente de forma cada vez más descarnada en Cuba, con nuevos anuncios de cancelaciones de vuelos, apagones récord, racionamiento de combustible y un peso en mínimos históricos.

Las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron temporalmente sus vuelos a Cuba "debido a las dificultades de abastecimiento" y no retomarán estas rutas "hasta que la situación cambie".

Estas dos compañías se suman a las cuatro canadienses que anunciaron el martes la cancelación de sus operaciones hacia la isla.

El resultado es desastroso para el turismo, un puntal de la economía cubana por peso en el producto interno bruto (PIB) y capacidad de captación de divisas. El año pasado casi la mitad de los visitantes internacionales procedían de Canadá (754.000 personas) o Rusia (131.000 personas).

Devaluado

De forma paralela, el tipo de cambio del mercado informal marcó ayer su mínimo histórico, al alcanzarse los 500 pesos cubanos por dólar estadounidense. Según el indicador que publica diariamente el medio independiente El Toque, la tasa ha caído un 15 % en lo que va de año.

Este es el período que comprende el salto cualitativo de la presión de EE.UU. sobre Cuba, con el fin del petróleo desde Venezuela y la orden presidencial que amenaza con aranceles a quien suministre crudo a la isla.

La moneda cubana, sin embargo, lleva depreciándose desde la fallida reforma monetaria de 2021, la denominada Tarea Ordenamiento, que estableció el cambio oficial en un dólar por 24 pesos, lo que supone un derrumbe cercano al 2.000 %.

Esta caída refleja la profunda crisis estructural en que está sumida Cuba desde hace seis años, con escasez de básicos (alimentos, combustible, medicinas), una inflación desbocada, decrecimiento, déficit fiscal, migración masiva y prolongados apagones diarios.