20°
13 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Paritarias
Primera Nacional
Reforma laboral
Lucha contra el narcotráfico
Canasta básica
Clima en Salta
Luciano Castro
Cristina Kirchner
choque en cadena
Liga Profesional
Deportes

VIDEO. River volvió a perder: Argentinos le ganó 1 a 0 en La Paternal y Gallardo se fue expulsado

El bicho se impuso con un tanto de Hernán López Múñoz y el millonario suma tres partidos sin victorias. 
Jueves, 12 de febrero de 2026 23:19
River Plate no levanta cabeza. Este jueves perdió 1 a 0 en su visita a Argentinos Juniors, en La Paternal, en el inicio de la quinta fecha del Torneo Apertura. Se trata de una segunda derrota consecutiva, luego del golpazo que significó perder por 4 a 1 en la fecha pasada en el Monumental. 

En un partido en el que se generaron muy pocas jugadas de peligro, el bicho se puso en ventaja con un gol convertido por el mediocampista Hernán López Muñoz, a los 35 minutos de la primera etapa.

 

 

Así, el millonario es quinto con siete unidades y fue superado por el equipo que dirige Nicolás Diez, que se ubicó cuarto, con un punto más.

En la próxima fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo, que vio la tarjeta roja esta noche por aplaudir irónicamente al árbitro Andrés Merlos, visitarán a Vélez, líder de la zona A, el domingo 22 de febrero a las 18:30, mientras que el “Bicho” recibirá a Lanús el mismo día, en horario a confirmar.

El minuto a minuto de Argentinos vs. River Plate

