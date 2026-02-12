Choque en cadena sobre la ruta 34 dejó varios heridos y generó kilómetros de demora en la rotonda de Güemes

Un choque en cadena se registró este jueves alrededor de las 19 sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del puente de acceso a la ciudad de General Güemes. El siniestro involucró a cuatro vehículos y dejó como saldo a varios lesionados, además de importantes demoras en la circulación.

Por causas que aún se tratan de establecer, el vehículo que iba adelante habría disminuido la velocidad, lo que provocó que los vehículos que lo seguían en el mismo sentido terminaran impactando en cadena. Tras el choque, el rodado avanzó hacia el acceso del puente.

Foto: El Vocero Hoy

Producto del impacto, varios ocupantes de los diferentes automóviles resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes para su atención médica. No se informaron, hasta el momento, heridas de gravedad.

El accidente generó varios kilómetros de fila sobre la autopista que conecta la ciudad de Salta con la rotonda de Torzalito, afectando a cientos de conductores que transitaban por la zona en horario pico.

Dos de los vehículos involucrados en el choque en cadena en el puente del rio Mojotoro. Foto: El Vocero Hoy

Fuentes policiales indicaron a El Tribuno que el siniestro fue protagonizado por “cuatro vehículos, dos autos y dos camionetas”, y confirmaron el traslado de los heridos al hospital local.

La ruta fue liberada alrededor de las 20.40, una vez finalizadas las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados. Uno de los rodados presentó una destrucción casi total ya que embistió con su parte delantera y fue embestido por una camioneta en su parte trasera.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que continúa trabajando para determinar la mecánica del hecho.