Chicoana: La Quebrada de Escoipe se viste de feria

La 5ª Feria de Pequeños Productores "La Escoipeña" se realizará este domingo 15 de febrero en San Fernando de Escoipe. Productos regionales, rituales ancestrales y música popular darán forma a una jornada que pone en valor el trabajo rural y la cultura del Valle Calchaquí.

Desde temprano, cuando el sol apenas comienza a asomarse entre cerros y montes, la Quebrada de Escoipe volverá a latir al ritmo de una de sus celebraciones más genuinas. Este domingo 15 de febrero, a la altura del kilómetro 35 de la Ruta Provincial 33, se desarrollará la 5ª Feria de Pequeños Productores "La Escoipeña", una propuesta de producción local, tradiciones ancestrales y encuentro comunitario.

La jornada se abrirá con la ya clásica "mateada escoipeña": mates con yuyos de la zona como cedrón o arcayuyo, acompañados por bollos caseros horneados en horno de barro y tortillas a la parrilla. Un ritual simple, pero cargado de sentido, que marca el inicio de una feria pensada para disfrutar sin apuros, en contacto directo con la tierra y sus sabores.

Los verdaderos protagonistas serán, una vez más, los productos que nacen en estas tierras: el choclo capia, el poroto pallar y el ají ulupica —emblemas de la producción local— junto a zapallos, papas del cerro, frutas de estación como duraznos priscos, peras y manzanas, además de nueces, quesos y quesillos artesanales. A la oferta se suman bebidas tradicionales como la chicha y la aloja de maíz, licores, dulces y conservas que reflejan saberes transmitidos de generación en generación.

Más que un evento, se trata de una expresión colectiva que reafirma el valor de la producción local, el arraigo y la cultura de una región que abre sus puertas para compartir lo mejor de su identidad.

El recorrido gastronómico se completa con comidas regionales que despiertan el apetito apenas se acercan al fuego: cordero o cabrito asado con choclo capia, papa y queso, empanadas fritas y humitas, en un entorno natural donde los verdes intensos de los cerros contrastan con el rojizo atardecer.

Como cada año, la feria incluirá la ceremonia de "Recepción del Primer Visitante" y el tradicional Convido a la Madre Tierra - Pachamama, un momento central para la comunidad. El ritual, que se repite en cada feria, es una forma de agradecer por las cosechas y pedir prosperidad para el trabajo del campo. La ceremonia contará con el tributo de la comparsa "Los Tilkas" y del Semillero "La Escoipeña".

La tardecita carpera

Pasado el mediodía, el protagonismo será de la música con la tardecita carpera en La Escoipeña. El escenario reunirá a Algo Anda Mal, Leo Tejerina, Grupo Vértigo, Luna Carpera y su Bandoneón, además del Concurso de la Zamba Carpera, el Desafío Carpero y el cierre a cargo de La Banda del Loco Guty, en una propuesta que invita a bailar, compartir y celebrar.

La 5ª Feria de Pequeños Productores es organizada por la Asociación Civil La Escoipeña, presidida por Celina López, y cuenta con la adhesión de la Municipalidad de Chicoana.