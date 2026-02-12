Messi se lesionó y suspendieron el amistoso en Puerto Rico entre el Inter Miami e Independiente del Valle

El Inter Miami sorprendió ayer al anunciar la suspensión del amistoso ante Independiente del Valle, que iba a disputarse el viernes 13 de febrero en Puerto Rico. Pero el motivo fue lo que encendió aún más las alarmas: Lionel Messi está lesionado.

“Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces”, confirmó el club en un comunicado.

Y agregaron: “El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días”.

Aunque no hay una fecha estimativa para su regreso, todo indicaría que Messi se perderá el debut en la MLS ante Los Angeles FC el 21 de febrero y apuntaría a reaparecer en el amistoso frente al conjunto ecuatoriano.

El mensaje de Leo

“Hola a todos, quería mandar este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la gente que iba a ir al entrenamiento como al partido. La verdad, que en el último partido en Ecuador terminé con una molestia, por eso salí antes de terminar”, comenzó explicando Messi sentado en una escalera.

Ante la lesión del capitán del conjunto rosa, desde la organización y el club decidieron suspender el partido amistoso y Leo lo mencionó en su mensaje: “Junto a la gente de la organización, la del club, se decidió suspender este partido”.

En medio de esta mala noticia, el futbolista rosarino no ocultó su frustración y sus ganas de jugar el encuentro en otra oportunidad: “Espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos pronto. Mandarles un cariño muy grande a todos ustedes, agradecerles por el cariño, porque sé que estaban todas las entradas vendidas. Así que esperemos que lo podamos hacer más adelante. Les mando un abrazo grande y lo mejor”.

Al mismo tiempo, el crack compartió una imagen con la fecha de la reprogramación y nuevamente reiteró sus disculpas. El partido está pactado para jugarse el 26 de febrero en el Estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón ante Independiente del Valle.