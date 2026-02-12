El bolsillo pesa y condiciona: este año los festejos de carnaval serán más barriales y menos turísticos

El Carnaval ya se empieza a sentir en las calles, pero este año el termómetro social marca un cambio claro en la forma de celebrarlo. Una encuesta realizada por la página web de El Tribuno arrojó un dato contundente. La mayoría de los salteños decidió quedarse cerca de casa y festejar al Rey Momo de manera más austera.

Según los resultados, el 71,50% de los participantes aseguró que celebrará el Carnaval en su barrio, con amigos, principalmente por cuestiones económicas. El número habla por sí solo y refleja una tendencia que ya se percibe en el día a día, con menos viajes, menos escapadas y más reuniones caseras.

En segundo lugar aparece la opción de disfrutarlo en Salta capital, con el 19,04% de los votos. Es decir, casi dos de cada diez personas prefieren moverse dentro de la provincia sin hacer grandes gastos ni traslados largos, apostando a las actividades locales y los eventos organizados en la ciudad.

Mucho más atrás quedaron los destinos tradicionales del norte. Apenas el 6,93% eligió Jujuy como lugar para disfrutar de las jornadas carnestolendas, mientras que solo el 2,71% manifestó que viajará a Corrientes, uno de los epicentros históricos de esta celebración en el país.

La encuesta, que reunió 3.765 votos, muestra un panorama donde el bolsillo pesa y condiciona. El Carnaval sigue siendo una fiesta esperada, pero este año tendrá un tono más cercano, más barrial y más íntimo. Menos turismo y más encuentros simples, donde el festejo se arma en la vereda, en la casa de un amigo o en una reunión improvisada.