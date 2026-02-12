Febrero se vive a lo grande en Nuevo Casino Alberdi

Nuevo Casino Alberdi presenta una agenda cargada de propuestas pensadas para quienes buscan entretenimiento, emoción y experiencias diferentes en un solo lugar. Durante febrero, la sala combina cultura, gastronomía y grandes premios en efectivo, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

El miércoles 11 de febrero a las 21 hs, la magia toma protagonismo con el Show de Ilusionismo de Víctor Herrera, un espectáculo cultural que promete sorprender al público con trucos impactantes y una puesta en escena que invita a vivir algo distinto dentro de la

sala.

El 14 de febrero desde las 21 hs, el casino celebra el amor con una Cena Especial de San Valentín, una propuesta diseñada para disfrutar en pareja en un ambiente exclusivo y romántico. La velada combina gastronomía, música y la posibilidad de extender la experiencia en el sector de slots, ofreciendo una alternativa diferente para celebrar la fecha en la ciudad.

El martes 25 de febrero a las 21 hs, llega el Taller de Asesoramiento de Imagen y Colorimetría, a cargo del diseñador Juan Murillo. En formato teórico–práctico y especialmente orientado al público femenino, la actividad propone aprender herramientas de moda e imagen personal en un entorno dinámico y participativo.

La adrenalina del mes se potencia con los Sorteos Efectivo Ruleta, que se realizarán los días 10, 19, 24 y 26 de febrero a las 21 hs. Los participantes sorteados tendrán la oportunidad de girar una ruleta digital y ganar hasta $700.000 en efectivo, en una dinámica cargada de emoción. Cuantas más veces visiten la sala e ingresen cupones, mayores serán sus posibilidades de participar.

Actualmente, la sala cuenta con más de $190 millones en pozos progresivos en juego, generando grandes expectativas entre los visitantes. Entre los destacados se encuentra Endless Treasure, que ya supera los $60 millones, y Jewel of the Dragon, cuyo pozo acumulado excede los $47 millones, posicionándose entre los más atractivos del momento.

Nuevo Casino Alberdi continúa ampliando su propuesta con beneficios permanentes, promociones vigentes y una experiencia integral que combina entretenimiento, gastronomía y premios en efectivo en un entorno seguro y confortable.

Febrero es el momento ideal para vivirlo en primera persona. Te esperamos en Nuevo Casino Alberdi para disfrutar cada evento, sentir la emoción de los

sorteos y ser parte de una agenda pensada para que siempre haya algo nuevo por descubrir.