Dos mujeres implicadas en robos y una condena a prisión

Dos causas por delitos contra la propiedad en el interior de Salta volvieron a poner el foco en las condenas por robo. En Metán, una joven fue imputada por hurto y lesiones tras dos episodios ocurridos en distintos domicilios, mientras que en El Carril otra mujer recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión efectiva por ingresar a una vivienda y sustraer elementos.

En el caso de Metán, el fiscal penal Gonzalo Gómez Amado imputó a una mujer de 20 años como presunta autora de hurto y lesiones leves en concurso real. Según la investigación, el primer hecho ocurrió el 8 de febrero cerca de las 18.30, cuando se denunció la sustracción de una puerta de pino con ventanales desde un depósito laboral. De acuerdo a los testimonios, la acusada habría ingresado al predio tras atravesar un alambrado perimetral y se llevó el elemento sin ejercer violencia, situación que quedó registrada en cámaras de seguridad.

El segundo episodio ocurrió al día siguiente en una vivienda de calle Juan Carlos Dávalos. Allí, la misma mujer se habría presentado para exigir dinero a cambio de devolver objetos que, según dijo, habían sido sustraídos previamente del lugar. Ante la negativa de la dueña de casa, se produjo un forcejeo que terminó con la denunciante en el suelo, con lesiones en ambas rodillas y en el labio inferior. La víctima manifestó además que no era la primera vez que la imputada se acercaba a su domicilio, lo que generó un clima de reiterada tensión.

En El Carril

En paralelo, en El Carril se conoció una condena firme en otra causa por hurto. La fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia de juicio abreviado donde una mujer de 26 años admitió haber ingresado a una vivienda del loteo Zamora el 20 de enero de 2025, tras trepar una medianera. Una vez dentro, sustrajo un parlante que luego vendió a un tercero, además de llevarse las llaves de la casa y del automóvil Ford K de la víctima.

Tras la confesión, el juez Leonardo Feans revocó una condena condicional previa que pesaba sobre la acusada y dictó una pena única de 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Ambos casos reflejan el avance de la Justicia en hechos vinculados a robos domiciliarios, con imputaciones recientes en Metán y una condena ya firme en El Carril. Estos casos muestran el avance de los robos en el interior de la provincia, donde siempre eran menores que en la Capital.