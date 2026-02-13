Fue detenido tras intentar empujar a su pareja a la ruta

El fiscal penal de Anta, César Saravia, imputó a un hombre de 33 años por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y violencia de género, amenazas y desobediencia judicial.

El acusado quedó detenido luego de que, el pasado 8 de febrero, personal policial que realizaba patrullaje en el cámping municipal de Las Lajitas escuchara gritos de auxilio provenientes de la Ruta Provincial 5. Al llegar al lugar, encontraron al hombre alterado y agresivo, intentando arrojar a su pareja sobre la cinta asfáltica con intención de causarle la muerte. Durante el procedimiento, también profirió amenazas de muerte hacia los policías.

La mujer, de 27 años, presentó contusión en el labio superior y signos de forcejeo, según el examen médico realizado en el hospital local Esperanza Burgos de Aguirre. Además, se constató la rotura de prendas de vestir, indicio del forcejeo sufrido durante el hecho.

La investigación se inició de oficio por la gravedad del hecho. El fiscal Saravia señaló que la intervención del Estado resultó necesaria para garantizar la integridad física de la víctima y proteger sus derechos, aun cuando la mujer no haya presentado denuncia formal.