Detuvieron a cinco "mecheras" que estarían involucradas en el millonario robo a un súper de la zona oeste

Un importante robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de un reconocido supermercado ubicado en barrio Solís Pizarro, en la zona sudoeste de la ciudad de Salta, y fue clave para desbaratar a una banda acusada de cometer delitos bajo la modalidad conocida como “mechera”. Como resultado de los allanamientos realizados esta madrugada, detuvieron a cinco mujeres y un hombre, quienes ya contaban con denuncias previas por hechos similares.

Según se pudo reconstruir a partir de las imágenes, las sospechosas ingresaron al comercio simulando realizar compras. Mientras recorrían las góndolas, utilizaron a una niña como “pantalla” para distraer al personal del local. De forma paulatina, fueron ocultando distintos productos en bolsas y bolsos que llevaban entre sus prendas, sin levantar sospechas en un primer momento.

El accionar del grupo quedó registrado minuto a minuto por el sistema de videovigilancia del supermercado, lo que permitió reconstruir con precisión la maniobra. Tras detectar el faltante de mercadería, los responsables del comercio decidieron difundir las imágenes con el objetivo de lograr la identificación de las involucradas.

A partir de esa información y de otras denuncias por sustracción de productos en comercios de ropa de distintas jurisdicciones, se inició una investigación que derivó en allanamientos simultáneos durante la madrugada. En esos operativos se concretaron las detenciones, además del secuestro de elementos que estarían vinculados a los robos.

Por el momento, el total de detenidos asciende a seis personas: cinco mujeres y un hombre, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su participación en otros hechos denunciados en la ciudad.