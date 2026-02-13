PUBLICIDAD

13 de Febrero,  Salta
Donald Trump
Neofénix
victoria villaruel
Ruta nacional 16
Primera Nacional
Tini en Salta
Torneo Apertura
Protesta en el Congreso
Deportes

Independiente vs. Lanús, EN VIVO: el rojo vence al granate 2 a 0, mirá el minuto a minuto

En Avellaneda, el equipo de Quintero busca estirar el invicto en el certamen.
Viernes, 13 de febrero de 2026 20:29
Independiente le está ganando a Lanús 2 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

Luego de un primer tiempo con escasas situaciones de gol, el rojo encontró la apertura del marcador a los 11 minutos del complemento, por intermedio de Matías Abaldo. El delanterpo aprovechó un buen pase largo del mediocampista Ignacio Malcorra y un desajuste defensivo, quedó libre de marca sobre el costado izquierdo y sacó un remate al segundo palo.

Seis minutos después, un centro desde la derecha del volante Lautaro Millán habilitó a Ávalos, cuyo cabezazo sobre el primer palo entró ajustado contra el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada. 

 

Partido en desarrollo... 

