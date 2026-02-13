Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”: Quique Felman fue detenido en EEUU

El periodista Ángel de Brito sorprendió al hacer pública una investigación a periodistas deportivos que se estaría realizando en Estados Unidos por una causa de lavado de activos.

Según explicó a través de un tuit en su cuenta de X, “varios exjugadores, personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado” están involucrados en maniobras sospechosas donde invitaban a figuras del deporte a “realizar presencias en casinos”, para luego aprovecharse de su consentimiento con condiciones desconocidas.

El conductor de LAM enumeró las exigencias pedidas por los involucrados: “Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás", comenzó.

El relato continuó: "Que hay que comportarse bien. Que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”.

Por último, reveló que el periodista Quique Felman, de TyC Sports, fue demorado tras dicha investigación.