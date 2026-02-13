Detuvieron al primer manifestante identificado por destrozos y bombas molotov en el Congreso

Un hombre fue detenido como el primero de los manifestantes identificados por causar destrozos y confeccionar bombas molotov durante los graves incidentes ocurridos el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, en el marco de la marcha contra el proyecto de reforma laboral.

Se trata de un hombre de 31 años, con antecedentes penales, que fue capturado por la Policía de la Ciudad mientras dormía en un cajero automático del barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, vestía la misma ropa que se observa en las imágenes de los hechos violentos, lo que permitió su identificación y posterior detención.

La detención se concretó menos de 48 horas después de los disturbios que se desataron en los alrededores del Congreso mientras se debatía el proyecto de reforma laboral en el Senado, y en los que grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, arrojaron bombas molotov, piedras y provocaron destrozos en el espacio público.

Hay 17 personas identificadas

El Ministerio de Seguridad de la Nación también informó que identificó a un total de 17 personas presuntamente vinculadas a los actos de violencia frente al Palacio Legislativo, en un trabajo conjunto con la Justicia y las fuerzas federales. La lista de identificados, difundida por la ministra Alejandra Monteoliva, incluye a varias de las personas que, según las autoridades, participaron en la fabricación y lanzamiento de artefactos incendiarios caseros y en la confrontación directa con los efectivos.

En ese contexto, el Gobierno presentó una denuncia penal contra los responsables de los incidentes, basándose en la calificación de los hechos como atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, lesiones graves, daños y resistencia a la autoridad, agravados por el uso de explosivos caseros y la intención de generar temor en la sociedad.

Explosivos caseros

Las imágenes que circularon durante y después de la protesta muestran cómo varios manifestantes improvisaron botellas con combustible y elementos inflamables, que luego fueron arrojadas contra los efectivos de seguridad que custodiaban el Congreso, generando focos de fuego y escenas de violencia en las calles aledañas.

El operativo y las investigaciones continúan, y las autoridades esperan avanzar con nuevas detenciones a medida que se sumen pruebas y se identifique a otros implicados en los hechos de violencia. Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso y la Justicia evalúa la ampliación de las acusaciones y el avance de las acciones penales contra quienes resulten responsables de los actos violentos.