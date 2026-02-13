VIDEOS. Gimnasia y Tiro derrotó a Colegiales por 2 a 1 en el inicio de la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro arrancó el torneo de la Primera Nacional con el pie derecho, con victoria sobre Colegiales por 2 a 1, por la primera fecha de la zona B.

Lautaro Gordillo fue el autor de los dos tantos del albo, primero a los 24 minutos y luego a los 35, ambos de cabeza. La visita descontó con un golazo de larga distancia de Elías Ocampo.

Cuando los equipos todavían se acomodaban, el albo sorprendió con un potente remate de Walter Montoya, que el arquero Di Fulvio desvió con gran esfuerzo al corner.

Foto: Javier Rueda.

Gimnasia fue mucho más que su rival en los primeros minuto y Gordillo, antes del gol, había tenido una chance clara que no pudo concretar por una media vuelta defectuosa.

Gimnasia y Tiro vs. Colegiales. Foto: Javier Rueda

La formula de Gimnasia para ponerse en ventaja fue con centros al área, y siempre desde los pies del Pollo Rojas. El volante salteño fue quien le sirvió el centro para el primer gol de Gordillo, y también fue quien ejecutó el tiro libre que Gordillo fue a buscar en el área para volver a convertir.

En el segundo tiempo, Colegiales salió a jugar más adelantado, pero Gimnasia arrancó con las mejores situaciones de ataque: a los 12, buen remate de Contín que pasó muy cerca del palo izquiero, y a los 17, un cabezazo de Rinaldo obligó al arquero a Di Fulvio a revolcarse para salvar su valla.

Sin embargo, el equipo visitante consiguió el descuento con un remante de larga de distancia de Elías Ocampo, que sorprendió guardavalla Papaleo. Fue un golazo.

A partir del descuento, y en el último tramo del partido, Colegiales ganó en confianza y con mayor ímpetu buscó el área de Gimnasia, pero sin claridad en la resolución de las jugadas.

Gimnasia tampoco se quedó de brazos cruzados y buscó la manera de marcar el tercero para tratar de cerrar el partido.

En este ida y vuelta el encuentro finalizó y el albo pudo sumar los primeros tres puntos con el apoyo de su gente.

Las formaciones de Gimnasia y Tiro y Colegiales

La formación inicial de Gimnasia y Tiro: Foto: Javier Rueda

La formación de Colegiales. Foto: Javier Rueda

Las principales incidencias de Gimnasia y Tiro vs. Colegiales