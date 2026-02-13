Reforma Laboral, medio trofeo y después

Previsiblemente, el gobierno de Javier Milei se ha llevado un primer pequeño trofeo de una agenda parlamentaria difícil. Cuando ya tenía los porotos asegurados hizo aparecer a Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli para sumarse al festejo. El 42 a 30 es el fruto del "te doy, me das", para un proyecto que por su núcleo debería recordarse como "Baja del costo del despido". A lo que se adosaron otras enmiendas, de incierta prosperidad y objeto de negociaciones en el camino a la ley.

El paso senatorial airoso es un bálsamo después de las complicaciones con Glaciares, cuya reforma reclama la inversión minera, especialmente en San Juan (Vicuña, Pachón y otras) y en jornadas duras por la veracidad de la inflación y los cambios en el INDEC. Hubo días, horas, minutos y segundos antes de esta media sanción, el gobierno libertario ha dado y mezquinado tributos, fondos, cláusulas varias a los asfixiados gobernadores e intendentes. Por eso el listín de correcciones es más largo que la ley, podría decirse.

En medio de tantas catarsis de este nuevo capítulo del novelón argentino "La culpa es del otro", una que se tomó el trabajo de inventariar incongruencias fue la salteña Flavia Royón, de pasado policolor y multifunción, conocida por su aplicación a los diagramas de flujo. Un ejercicio intelectual raro en el maratón de discursos.

"Esto es 'aprovechá, gaviota, no te verás en otra'; de todas maneras, ahora viene Diputados", describía un colega acreditado en el Parlamento. Para la Casa Rosada esta media sanción no ha sido un picnic sino una excursión virtualmente costosa. Después de secar al máximo el aljibe federal con el karma del déficit cero, LLA fue consolidando votos al proyecto con una obra por aquí y un fondo por allá. Concesiones diversas debería tener, de cara a Diputados, con el arco sindical. La táctica y estrategia evidente es te vamos a sacar o te saco todo y después aflojar la soga del ahorcado de acuerdo con tus lealtades o depresión del conflicto.

Para los que no son tirios ni troyanos, hay cosas que hacen ruido en esto de anoche, como el fondo FAL (cualquier asociación con el fusil ametralladora es pura coincidencia) que permitiría a las empresas pagar despidos con fondos del ANSES. El siempre aludido Sergio Massa vive en estas fórmulas, decían en los ajetreados cafés del Congreso. Menos mal que los jubilados ganan bien en la Argentina, valga la ironía.

Creatividad

El mundo externo le pone fichas selectivas a este país por sus galaxias de actividades extractivas. Y hay una creatividad global multitarget y multilateral, para tratados de libre comercio, acuerdos de bloques, joint ventures varios. Pero por otro lado la novedad de la apertura arancelaria argentina (contrario sensu de lo que ocurre en USA) está arrasando la subsistencia de comercios e industrias.

Eso es lo que el peronismo y el arco opositor pusieron patente en el debate en el que soslayó el factor costo del despido e industria del juicio, un fenómeno del que saben mucho las pymes que dejaron de crear empleos por las indemnizaciones.

Esta tercera ola que sufre la microeconomía argentina (Martínez de Hoz, Menem-Cavallo y Totonomics) se inscribe en tsunami global, el de la sobreindustrialización de China y dragones satélites. Como en los recientes caños indios de Southern Energy no hay una biblioteca pacífica sobre proteccionismo vs. apertura. Encima, el RIGI y otros sistemas, pondrán más "on fire" este escenario y llevarán a los suministradores argentinos a cerrar o reconvertirse en traders de tornillos y tuercas importadas.

Si la modernización laboral no naufraga en Diputados será por más caricias del poder central a las provincias por sobre las coincidencias o divergencias en uno u otro apartado. Hay cierto consenso en la clase política y sindical argentina de que el país está estancado y no crea empleos con fluidez, en un mercado muy agredido y modificado por la pandemia de 2020.

Bienvenidos al paraíso que está por venir, se han animado algunos. El tema, vaya novedad, es quien paga los platos rotos de tanto estancamiento y de una población crecientemente empobrecida en la que el sub y multiempleo, el trabajo en negro y la marginalidad son amplia mayoría.