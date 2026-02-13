Bad Bunny ya está en Argentina: todo lo que tenés que saber antes de sus shows en River Plate

Bad Bunny no tiene descanso: tras su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, el artista puertorriqueño retoma su gira y ya se encuentra en Argentina, donde se presentará este fin de semana.

Como parte de este histórico tour, Bad Bunny tiene tres fechas confirmadas en River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero. Con su nuevo show, el músico sumerge por completo al público en su mundo, celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas.

Bad Bunny ya está en la Argentina

Bad Bunny aterrizó en Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada, tres días antes de su serie de recitales en nuestro país. Se trata de su cuarta visita a la Argentina como artista.

En 2017, el puertorriqueño realizó una gira por el conurbano bonaerense que incluyó una presentación en el conocido boliche Pinar de Rocha de Morón, donde cantó ante un público reducido. Un año después, en mayo de 2018, llenó tres Luna Park; en 2019 formó parte del line up del festival Buenos Aires Trap, y en 2022 dio otro salto y agotó dos shows en el estadio de Vélez Sarsfield.

Qué tenés que saber antes de los shows de Bad Bunny en River Plate

Durante los tres shows, las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que el opening será a las 19; a las 20 será el turno de Chuwi y a las 21 se espera que la estrella de la música urbana contemporánea aparezca sobre el escenario.

En cuanto a los accesos al estadio, estarán organizados según el tipo de entrada adquirida: quienes tengan campo trasero deberán ingresar por Av. Libertador y Campos Salles; los sectores plateas Belgrano (inferior, baja, media y alta), campo delantero / stage B y plateas Centenario (media y alta) accederán por Av. Libertador y Udaondo; mientras que las entradas para campo delantero / stage A / Los Vecinos, plateas San Martín (inferior, baja, media y alta) y plateas Sívori (media y alta) tendrán su ingreso por Av. Alcorta y Monroe.

Los récords de Bad Bunny

Bad Bunny ha marcado un nuevo hito en su carrera, manteniendo el puesto #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard durante 16 semanas consecutivas. También alcanzó el puesto #1 en la lista Artist 100 de Billboard e hizo historia al convertirse en el primer artista latino en lograr 100 entradas en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su impacto global. Su dominio continuó cuando "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" se convirtió en el primer álbum en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas.

Continuando su racha histórica, Bad Bunny marcó un récord debut en el codiciado Tiny Desk de NPR, convirtiéndose en la premiere más vista en la historia de la serie. También se hizo viral al ser la nueva cara de la campaña de primavera de Calvin Klein Underwear, fotografiado por el legendario Mario Sorrenti. Mirando hacia el futuro, Bad Bunny está listo para cerrar la histórica temporada 50 de Saturday Night Live como invitado musical, junto a Scarlett Johansson, quien será la anfitriona de la noche.