Autorizan a joven japonesa a salir del país tras su calvario en Salta

Después de atravesar un verdadero calvario en Salta, la ciudadana japonesa identificada con las iniciales A.Y. recibió finalmente una respuesta judicial que le permitirá reconstruir su vida lejos del escenario de violencia que padeció. La Justicia salteña autorizó su salida del país y el cambio de residencia definitiva a Japón junto a su hijo de pocos meses, tras constatar un cuadro de violencia de género grave y sostenida.

La resolución fue dictada el 10 de febrero por el Juzgado de Personas y Familia de 4ª Nominación, a cargo de la jueza María Mercedes Cabrera, que hizo lugar a la demanda de autorización judicial solicitada por la mujer para regresar a su país de origen con el niño, nacido en septiembre de 2025. El fallo tuvo como eje central el interés superior del niño, pero también ponderó la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la madre, víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica.

Aislamiento y abusos

Según consta en el expediente, la joven madre japonesa llegó a la Argentina embarazada, sin dominio del idioma y dependiendo casi exclusivamente de su entonces pareja, Matías Javier López. Durante su estadía en Salta, sufrió reiterados episodios de maltrato, control y manipulación por parte de López, incluso en presencia del niño, sin poder denunciarlos en un primer momento por su situación migratoria, el aislamiento y el temor.

La causa judicial da cuenta de hechos graves: apropiación del dinero que la familia de la joven enviaba desde Japón, uso compulsivo de esos fondos para sostener adicciones, amenazas, golpes, violaciones y un esquema de control que se extendió incluso a la custodia policial que le había sido asignada. Informes del Polo Integral de la Mujer calificaron el caso como de riesgo grave, advirtiendo que la violencia continuaba pese a las medidas judiciales vigentes.

El punto más crítico se registró a fines de diciembre, cuando López fue detenido tras un episodio violento en el domicilio donde residían, luego de negarse a permitir el ingreso policial y mostrarse agresivo con los efectivos.

Si bien el progenitor manifestó su conformidad para que la madre regresara a Japón con el niño, tanto ante el Juzgado de Violencia Familiar como en audiencias posteriores, la intervención judicial resultó indispensable. El Consulado japonés exigió expresamente una autorización judicial para habilitar la salida del país y el cambio de residencia del menor.

Durante el proceso, intervino el Asesor de Incapaces, quien también dictaminó de manera favorable al pedido, entendiendo que la decisión garantizaba la protección integral del niño y su derecho a desarrollarse en un entorno seguro.

En su sentencia, la jueza destacó que la mujer no cuenta en Salta con una red de contención, no domina el idioma, carece de residencia estable y continúa siendo víctima de hechos de violencia, circunstancias que tornan inviable su permanencia en el país.

Empezar de nuevo

Con el fallo, la Justicia autorizó formalmente la salida del país y el cambio de residencia definitiva del niño junto a su madre hacia la prefectura de Chiba, en la ciudad de Ichikawa, Japón, donde Yamazaki podrá reencontrarse con su familia y acceder a contención social y emocional. Ahora esperan en un domicilio neutral el envío de fondos desde Japón para poder regresar.

La sentencia también impuso las costas del proceso al progenitor, al considerar que su conducta fue determinante para colocar a la mujer en la situación que motivó la acción judicial.

Para la joven japonesa, la resolución representa mucho más que un trámite legal: es la posibilidad concreta de dejar atrás un ciclo de violencia y comenzar una nueva etapa de su vida lejos del miedo.

La acción inmediata de la Justicia local en el caso

Los padecimientos de la joven japonesa podrían, fácilmente, formar parte de un guión de una película de drama, con los elementos de violencia, desamparo y desesperación de una mujer de apenas 22 años que llegó al país embarazada, de la mano de su pareja -otro joven salteño- que le propuso viajar desde el continente asiático hacia Salta para que la criatura naciera en este país.

Luego de haber padecido durante meses un verdadero suplicio bajo la forma de trata de persona, con robo de sus pertenencias, secuestro, violencia y amenazas de todo tipo en un contexto donde la lejanía y el problema idiomático jugaron simpre en contra de la joven, el caso tomó estado público a través de una denuncia y la posterior intervención de organismos de defensa y la Justicia.

El calvario de la joven mujer está claramente descripto en el expediente de la causa, donde se desprenden relatos escalofriantes del martiro que sufrió durante varios meses. Allí figuran los antecedentes y los pormenores de su llegada al país y el posterior sometimiento, con elementos donde los vínculos con el poder político, también tienen su aporte.

"La Justicia resolvió en forma inmediata respetando el interés superior del menor contando con el esfuezo conjunto del Polo de la Mujer con el único objetivo común encaminado a que la ciudadana japonesa regresara a su país" afirmó Claudia Kayssner, abogada de la joven madre.

"En realidad ese fue el objetivo mancomunado de todos los que intervenimos luego de conocer la situación de una ciudadana extranjeras con problemas en Salta. Ayudamos a sacar el DNI y pasaporte del bebé y están a la espera de que el abuelo materno envíe el dinero para el pasaje de regreso de la madre y el niño" expresó.