Innovación Federal suma dos diputados nacionales

El bloque Innovación Federal continúa ampliando su representación en la Cámara de Diputados de la Nación y suma nuevos respaldos en su estrategia parlamentaria. Los legisladores Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo Gustavo González (Formosa) formalizaron ayer su incorporación al espacio, en un movimiento político articulado junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien se consolida como uno de los principales referentes del armado federal en el Congreso.

En ese marco, Sáenz recibió recientemente a ambos diputados para coordinar líneas de trabajo y avanzar en una agenda común que permita expresar una voz unificada en defensa de los intereses provinciales frente al Gobierno Nacional. El objetivo, según trascendió, es fortalecer la articulación entre las provincias.

"Compartimos una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina", expresó el mandatario salteño, al destacar la coincidencia en los ejes estratégicos que orientan al espacio.

Por su parte, el diputado González subrayó el compromiso del sector con una construcción política basada en el diálogo y la representación territorial. "Estoy convencido de que la Argentina necesita federalismo, diálogo y una mirada profunda del interior para construir soluciones para todos", afirmó.

Con estas incorporaciones, Innovación Federal refuerza su perfil político y parlamentario, alineado con la defensa de los recursos regionales y la capacidad de gestión de las provincias. El crecimiento del bloque apunta a consolidar una estructura con mayor peso específico dentro de la Cámara baja.