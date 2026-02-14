Orgullo salteño: cuatro proyectos sueñan con representar a Argentina

Salta vuelve a destacarse en el mapa internacional de la ciencia, la tecnología y la cultura. En septiembre de 2025, una delegación provincial participó en el Foro Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura realizado en Entre Ríos, donde compitió junto a más de 80 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de otros países. El resultado fue histórico: cuatro iniciativas salteñas fueron destacadas y acreditadas para representar a la Argentina en instancias internacionales de la MILSET ESI 2026, que se desarrollarán en Brasil y en Colombia.

El logro no solo llena de orgullo a la comunidad educativa, sino que posiciona a la provincia como un polo de innovación con fuerte compromiso social, articulando proyectos de gestión pública y privada, tanto de Capital como del interior.

Entre las propuestas seleccionadas se encuentra "Realidades Residentes", del Terciario Coronel Moldes N°6037-02, que obtuvo el primer puesto en el área de Ciencias Sociales y fue, además, el proyecto mejor puntuado de todo el evento. Un reconocimiento que evidencia la profundidad del trabajo y el impacto social de la investigación.

También fueron distinguidos "El Milagro en Marcha", del Colegio del Milagro N°8025. "Salta los Valles", una propuesta que pone en valor el patrimonio cultural del Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes. Y "Cerradura con Reconocimiento Facial – Tu cara abre puertas", también del Colegio del Milagro N°8025, una iniciativa que conjuga innovación tecnológica con aplicaciones concretas en seguridad.

Los proyectos abordan problemáticas reales presentes en la comunidad y buscan ofrecer soluciones concretas, desde la investigación social hasta el desarrollo tecnológico, mostrando una educación comprometida.

La primera competencia internacional será la MILSET en Fortaleza, Brasil; uno de los eventos educativos más importantes del mundo en materia de expociencias. Fortaleza se encuentra a casi cinco mil kilómetros de Salta, lo que implica una logística compleja y costos elevados.

En mayo tienen que viajar a Brasil los equipos de "Salta los Valles" y "Cerradura con Reconocimiento Facial". En tanto, "Realidades Residentes" y "El Milagro en Marcha" representarán al país en Colombia, en una instancia posterior.

"Salta los Valles", una de las propuestas elegidas.

En total, son seis las personas (entre estudiantes y docentes) que deben viajar a cada destino; 7 contando a la coordinadora general. Solo para la instancia en Brasil, el costo estimado ronda los 3 millones de pesos por persona, ya que la acreditación, que incluye hotel, comida y traslados internos durante el evento, asciende a unos 3 mil reales. A esto se suma el pasaje aéreo, dado que no existe conexión directa desde Salta, lo que obliga a viajar primero a Buenos Aires y luego al país vecino.

"íLa acreditación vence a fines de marzo! por lo que el tiempo apremia", dijo la profesora coordinadora Marcia Nieva Cañizares.

Si bien el talento y la capacidad académica ya fueron demostrados, el principal obstáculo hoy es económico. "La delegación viene trabajando desde el año pasado para reunir los fondos necesarios. Rifas, colectas, preparación de alumnos y actividades solidarias forman parte de una agenda que no tuvo descanso ni siquiera en vacaciones", dijo la profe Nieva Cañizares.

Muchos de los estudiantes pertenecen al interior de la provincia, donde la situación económica es compleja. Además, deben afrontar gastos de pasaporte, seguros y documentación obligatoria para viajar al exterior.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: Milset.26. Para más info se pueden comunicar con la profesora Marcia Nieva Cañizares al 03873 033853.

Desde el ámbito oficial, recibieron reconocimientos por el logro obtenido en Entre Ríos, incluyendo menciones de autoridades provinciales, pero hasta el momento no cuentan con apoyo económico concreto.

"Representar a la Argentina es un honor enorme, pero también un desafío. Estos eventos deberían ser gratuitos para quienes compiten y muestran el trabajo de su identidad y su comunidad", sostienen desde la organización.

La delegación apela a la solidaridad de los salteños para poder cumplir este sueño y llevar la identidad provincial a escenarios internacionales. Difundir este logro no solo ayuda a reunir los fondos necesarios, sino que fortalece la imagen de Salta como una provincia que apuesta a la ciencia, la innovación y la cultura con impacto social real.