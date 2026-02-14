CIVU 2026: UCASAL da la bienvenida a nuevos estudiantes

La Universidad Católica de Salta inició el Curso de Ingreso a la Vida Universitaria (CIVU) 2026, dando la bienvenida a una nueva generación de estudiantes. Durante las jornadas realizadas los días 3, 4 y 5 de febrero en el Aula Magna, los ingresantes comenzaron una experiencia pensada para acompañar su transición a la vida universitaria.

Durante las jornadas, los estudiantes se organizaron por facultades y escuelas, y tuvieron la oportunidad de conocer distintos espacios y servicios que forman parte de la vida académica en UCASAL, como el Edificio de Administración, la Dirección de Becas, Vida Universitaria, COEDU, la Biblioteca, el Departamento de Alumnos, entre otros.

En el marco de estos encuentros, participó la directora de Gestión y Calidad Educativa, arq. Gabriela Polliotto, quien explicó los objetivos y alcances del CIVU. En ese sentido, destacó que, como el modelo educativo de la universidad es híbrido, durante el curso de ingreso las clases se desarrollan tanto de manera presencial como virtual. Asimismo, señaló que los estudiantes cuentan con módulos específicos de la carrera elegida y con un módulo transversal, orientado a brindar herramientas fundamentales para su futuro profesional.

UCASAL registra este año un importante crecimiento en la cantidad de inscriptos, con aproximadamente 4.600 ingresantes hasta el momento, cifra que podría incrementarse ya que las inscripciones continúan abiertas.

El curso se desarrolla a lo largo de todo el mes de febrero y ofrece diversas actividades y espacios de intercambio. La universidad invita a los nuevos estudiantes a culminar esta etapa participando del CIVU Fest, que se realizará el viernes 27 de febrero a las 16:00 hs, como una propuesta pensada para celebrar el cierre del proceso de ingreso, promover la integración y seguir fortaleciendo los lazos dentro de la comunidad universitaria.

De este modo, UCASAL renueva su compromiso de acompañar a cada estudiante en el inicio de su trayectoria académica y en esta nueva etapa de su vida universitaria.

