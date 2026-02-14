PUBLICIDAD

Fundación Casa Fraterna
Carnaval en Salta
Rosario de Lerma
Edinson Cavani
Liga Profesional de Fútbol
Vaticano
CGT
violencia de género
carnaval 2026
Deportes

Racing le ganó de visitante a Banfield y se acomodó en la tabla: fue 2 a 0 para la academia

El encuentro se jugódesde las 17.30 horas de Argentina en el estadio Florencio Sola. Di Cesare y Martínez marcaron los goles de la academia.
Sabado, 14 de febrero de 2026 17:43
Banfield perdió ante Racing por 2 a 0 y este resultado le dio un respiro a la academia. El conjunto dirigido por Gustavo Costas logró su segundo triunfo consecutivo en la quinta fecha del Torneo Apertura 2026

El encuentro se jugó desde las 17.30 horas de Argentina en el estadio Florencio Sola. Se pudo ver por TNT Sports. A los 27 minutos, Di Marco Cesare capturó un rebote y puso el primero para la Academia. y a los 46' Adrián "Maravilla" Martínez ejecutó el remate desde los doce pasos y puso el 2-0. 

Así quedó la tabla

 

Temas de la nota

