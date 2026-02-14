PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
14 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Fundación Casa Fraterna
Carnaval en Salta
Rosario de Lerma
Edinson Cavani
Liga Profesional de Fútbol
Vaticano
CGT
violencia de género
carnaval 2026
Fundación Casa Fraterna
Carnaval en Salta
Rosario de Lerma
Edinson Cavani
Liga Profesional de Fútbol
Vaticano
CGT
violencia de género
carnaval 2026

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Escalofriante video: denuncian a un reconocido tatuador salteño por amenazas y violencia contra su ex

Según había relatado previamente la mujer, desde hace nueve meses sufre amenazas y hostigamiento por parte del padre de sus hijos. Un video muestra cómo el agresor le quita el celular, le revisa los mensajes y rompe el teléfono, además de empujarla. 
Sabado, 14 de febrero de 2026 19:49
Un conocido tatuador salteño fue denunciado por violencia y ahora se conoció un video que lo hunde.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tras haber hecho pública su denuncia en redes sociales, una mujer identificada como V.G. expuso una situación de extrema gravedad que involucra a su expareja, un reconocido tatuador salteño cuyas iniciales son J.B. En las últimas horas, El Tribuno recibió un video en el que se observa al hombre revisándole el celular a la víctima y luego rompiéndolo delante de uno de sus hijos, además de empujarla.

 

Según había relatado previamente la mujer, desde hace nueve meses sufre amenazas y hostigamiento por parte del padre de sus hijos. “Hace 9 meses vivo amenazas y hostigamiento de parte del papá de mis hijos”, expresó.

"Te voy a cortar la cabeza"

De acuerdo a su testimonio, los episodios de violencia no se limitaron a agresiones verbales. “En la carpa me zamarroneó y me dijo: ‘ahora sí vas a tener que llamar a la policía’. Lo agarró a mi amigo y le dijo: ‘te voy a cortar la cabeza si te veo cerca de mis hijos’”, denunció.

La mujer aseguró que las amenazas también alcanzaron a un amigo cercano que la acompaña y contiene emocionalmente. “Lo amenazó de muerte a mi amigo solo porque me ayuda”, afirmó. Y agregó: “Se burlaron de esta persona que es un amigo que me ayuda desde el amor y mis hijos lo quieren un montón”.

V.G. sostuvo que decidió hacer pública la situación ante el temor por su seguridad y la de su entorno. “Me veo en la obligación de hacerlo público. Mi familia comenzó a ser atacada. Tengo miedo de salir a la calle, también me da vergüenza”, manifestó con angustia.

Finalmente, la mujer expresó su único deseo: “Yo solamente quiero paz”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD