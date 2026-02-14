"Chile ya tomó la decisión de potenciar el paso de Jama"

El gerente general de la Empresa Portuaria Iquique, Rubén Castro Hurado, aseguró que el gobierno chileno ya tomó la decisión de potenciar el paso de Jama, Jujuy, como eje del Corredor Bioceánico. La definición, adoptada el año pasado en el marco de reuniones entre gobiernos subnacionales, implica priorizar la infraestructura y los recursos humanos en ese cruce fronterizo, en un contexto en el que Brasil y Paraguay avanzan con inversiones millonarias para consolidar la conexión entre el Atlántico y el Pacífico.

Durante una entrevista con Radio Salta, Castro Hurado sostuvo que el corredor "ya es una realidad" y planteó que la falta de avances en infraestructura del lado argentino, particularmente en los tramos pendientes hacia el paso de Sico, influyó en la decisión. No obstante, señaló que la discusión sigue abierta y que, en la medida en que se desarrollen las obras necesarias, podrían coexistir ambos pasos para atender el volumen de carga proyectado.

¿Qué los trae a Salta en este momento?

Estamos transmitiendo algunas ideas respecto a lo que viene con el Corredor Bioceánico, porque esto ya es una cosa concreta, y a las potencialidades que se abren para el norte de Argentina, Paraguay y Brasil. Nosotros como Chile, como costa frente al Pacífico y frente al tremendo mercado Asia-Pacífico, estamos expectantes y trabajando para poder brindar servicios de calidad en lo logístico y en lo portuario. Me encuentro en Salta testando con los distintos gremios productores cómo dar facilidades para que la carga llegue definitivamente a las costas del Pacífico.

¿Qué analizaron en las reuniones con los sectores locales?

Fue un acercamiento con gremios de productores y proveedores de minería y agroindustria para ver qué facilidades requerirían para acceder al puerto de Iquique. Nosotros definimos a Iquique como el puerto que está en el centro de Sudamérica, con una proyección gigante hacia el mercado Asia-Pacífico.

Hay dificultades en la costa Atlántica, particularmente en gestión portuaria, altos costos y tiempos de navegación excedidos. Desde Iquique podríamos estar en Shanghai en 21 días. Hoy por el Atlántico se están demorando sobre 60 días, más los tiempos de congestión. Cuando uno tiene una solución logística de menor costo y menor tiempo, es una alternativa que debe considerarse.

¿Hay una decisión tomada por Chile respecto del paso fronterizo'

Sí. Las autoridades chilenas ya tomaron la decisión de potenciar el paso de Jama. Esa decisión se tomó el año pasado, en el contexto de reuniones de gobiernos subnacionales, donde se tuvo que definir dónde poner la apuesta en infraestructura y capacidad humana.

"Es posible que la decisión se haya tomado por esos cien kilómetros que aún faltan pavimentar para que el paso de Sico tenga el mismo estándar."

Habilitar un paso no es solo infraestructura vial. Implica personal migratorio, sanitario, agrícola. La decisión hoy está en usar Jama.

En Salta plantean la importancia de mantener también activo el paso de Sico.

El presidente de ProSalta me mencionó la importancia de tener simultáneamente activo el paso de Sico, que tiene ventajas de menor altura y menos cortes. Pero entiendo que hay alrededor de 100 kilómetros que Argentina debe pavimentar para que ese paso tenga el mismo estándar que del lado chileno. Ahí hay un desafío pendiente.

Esta decisión favorece el paso por Jujuy...

Es posible que la decisión se haya tomado por la falta de acción en desarrollo de infraestructura del lado argentino. Esos 100 kilómetros faltantes tienen plazos que exceden la inauguración del corredor a fin de año. El corredor ya es una realidad. Brasil y Paraguay hicieron inversiones gigantes: la carretera por el Chaco paraguayo y el puente entre Carmelo Peralta y Porto Murtinho, que se termina a fin de año.

"El corredor Bioceánico dejó de ser una especulación que lleva más de 30 años de discusión; hoy es una realidad concreta, con inversiones gigantes"

¿Eso deja afuera a Salta?

No necesariamente. En la medida que esa obra de infraestructura se desarrolle, convendrá tener ambos pasos habilitados. Jama tiene problemas climatológicos y no podemos tener discontinuidad en el flujo de carga. Si sumamos Brasil y Paraguay, un solo paso podría no dar abasto. Esto podría requerir dos o tres pasos adicionales. Es una noticia en desarrollo. El presidente de ProSalta me pidió que transmita la necesidad de tener ambos pasos activos, y yo voy a transmitir esa inquietud.

También mencionó problemas logísticos en la región.

Sí. Estamos recibiendo carga para Catamarca, ceniza de soda para producción de litio. Llegaron cientos de camiones argentinos vacíos a buscar esa carga en Iquique. Podrían haber llegado con carga desde Argentina para exportarla por el Pacífico hacia Asia. Falta articulación logística para aprovechar el viaje de ida y retorno con carga.

¿Cuál es su mensaje final?

Mi intención es seguir brindando facilidades a través del norte de Chile y particularmente del puerto de Iquique. Estamos totalmente disponibles.