Escándalo: qué se sabe tras la detención del periodista Quique Felman por supuesto lavado de activos en EEUU

Ángel de Brito fue quien acudió a la red social X este viernes por la tarde para informar que Enrique “Quique” Felman, periodista deportivo de TyC Sports, quedó detenido en Miami. A últimas horas del viernes, el mismo conductor confirmó que ya se encontraba en libertad, pero que continuaba la investigación. “Escándalo con periodistas deportivos. Se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos. Hay varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas”, había comenzado temprano para dar cuenta del nuevo escándalo muy ligado al mundo del fútbol.

Acto seguido, se refirió a las maniobras fraudulentas que implementarían los involucrados, quienes funcionaban como nexo o promotores. “Invitaban a jugadores para ‘presencias en casinos en Las Vegas’, cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: que tienen que jugar para otra gente; que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar; que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino; que no se puede tomar alcohol mientras jugás; que hay que comportarse bien; que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”, especificó.

A raíz de la noticia que se dio a conocer durante la tarde de este viernes, se pudo confirmar la información con una fuente cercana al periodista y saber que recién la próxima semana, más precisamente el 17 de febrero, Felman tendrá una audiencia para ver cómo continúa la causa. A su vez, al corroborar en el portal oficial del gobierno del Condado de Miami-Dade, Florida, se pudo corroborar que ya aparecía inscripto como Fugitive Warrant-Out of State Extradite, es decir como fugitivo con orden de arresto antes del 2 de febrero, fecha en que lo detuvieron durante su arribo al país norteamericano.

Fue precisamente en LAM (América TV) donde sumaron más detalles sobre cómo fue el momento de la detención. Según dio a conocer Denise Dumas, quien se encuentra a cargo de la conducción del programa, el periodista viajó ese lunes 2 con su hija a Miami para celebrar sus 15 años y, al llegar al aeropuerto, se encontró que “lo estaban esperando”.

A su vez, en el ciclo de espectáculos dieron otros detalles respecto a la causa: “Les pagaban a los deportistas por ir a jugar a un casino [Resorts World Las Vegas]. Había un sistema que buscaba convencerlos de que vayan a jugar con pagos desde cinco mil a 75 mil dólares, con viaje y estadía paga incluida”.

Además, explicaron cuál era el rol de los periodistas en la maniobra fraudulenta: “El nexo eran periodistas deportivos, quienes ganaban un extra por llevarlos. Las condiciones eran: jugar para otra gente cuando ellos te decían. No podían jugar con dinero propio, sino solo con las fichas. Las reglas eran para todos por igual”.

Con respecto a dónde se encontraba Quique Felman, Ronen Suarc sumó información desde Estados Unidos y explicó que estaba en un centro de detención primario de Miami, llamado MWDC (Miami-West Detention Center), “con presos de todo tipo”. “Este martes viaja al estado de Nevada, donde lo van a juzgar (...) La fianza actual es de 130 mil dólares y entregaría un departamento para estar en libertad y volver a la Argentina”, sumó Julieta Argenta. Horas más tarde, fue precisamente Ángel de Brito quien confirmó que le aceptaron el pago de la suma acordada y quedó momentáneamente en libertad.

Quiénes serían los demás involucrados en la causa

En LAM hicieron hincapié en que son varios profesionales de los medios de comunicación y exfutbolistas los que podrían estar vinculados con esa modalidad de juego en Las Vegas: “Hay mucha preocupación entre la gente que hacía de nexo. Hay una preocupación hoy en argentina de muchísima cantidad de periodistas deportivos a raíz de esta detención”.

“Tenemos entendido que hay más de un jugador que podría quedar detenido si llega a ir al Mundial. Esta gente que reclutaba a los jugadores de fútbol para que viajen a jugar al casino lo que hacían era presionarlos un poco. Un jugador básico cobraba 3000 dólares, un exjugador que quizás tenía un poquito más de historia 5000 dólares“, destacaron y agregaron que en la lista hay personalidades de renombre que podrían sorprender de quedar implicadas.