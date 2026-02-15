Durante la era Milei hay casi 22 mil empresas menos

Casi 22 mil empresas cerraron en lo que va del Gobierno del presidente Javier Milei, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892, al tiempo que acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 empleados, mientras que en noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores.

Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la "motosierra" que afectó en especial a la construcción.

Luego hubo una desaceleración de la caída. A diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682.

Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto.

Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

El sector pymes

En paralelo, el economista y empresario pyme Gustavo Lázzari, señaló ayer que la transición hacia una macroeconomía más estable y abierta expone a un tercio de las pymes a una reestructuración urgente por falta de financiamiento y arrastre de deudas.

"La apertura le viene antes que la baja de costos a muchas empresas y así no llegan", consideró Lázzari en diálogo con Splendid AM 990.

Mientras la macroeconomía muestra señales de orden -acumulación de reservas y dólar en retroceso-, el especialista explicó que en la actividad real el impacto es desigual. En su sector, el de los chacinados, afirmó que el contexto es particular: "Estamos con una suerte de revolución de las carnes liderada por la carne vacuna que empieza a contar negocios a partir de la anulación de prohibiciones. A medida que se permiten los mercados en el mundo, la carne vacuna está escaseando y Argentina volvió a ser un gran protagonista".

Indicó que ese fenómeno también dinamiza otras proteínas. "Como las carnes se sustituyen, el corte que se va al exterior es reemplazado adentro por cerdo o pollo y también en parte por chacinados", detalló.