Gorosito: "Uluncha forma parte del paisaje de Salta"

A 48 años de su nacimiento, el personaje Uluncha sigue más vigente que nunca. Su creador, Luis Gorosito, visitó la redacción de El Tribuno y repasó la historia de esta figura que se convirtió en un símbolo popular, con identidad bien norteña y un fuerte arraigo en la cultura salteña.

El personaje nació el 13 de febrero de 1978 en Salta. Su creador, Luis Gorosito, buscaba plasmar algunos aspectos de la cultura norteña. En la entrevista comentó que "había una necesidad de representar al NOA y a Salta" porque en ese momento estaba Mafalda, Inodoro Pereyra y Patoruzú, pero no había nadie que incluyera a la cultura norteña.

Gorosito destacó que quería "expandir la figura del gaucho salteño con su tan característico poncho, que es único en el mundo". Por eso utiliza el sombrero, las botas y el poncho. Remarca que Uluncha surge para "visualizar la identidad del argentino, norteño y salteño". Su idea era "traer humor sano para los chicos".

Gorosito recuerda con mucha emoción el primer año de Uluncha. Si bien atesora muchos recuerdos y destaca que "todos los momentos que viví con Uluncha fueron especiales", no se olvida que "cuando comenzó a salir, era toda una novedad"

Su creador comentó que "Uluncha fue un logro que abrió una puerta inmensa. En el año de su lanzamiento, ya era famoso".

Además, recuerda como se popularizó a través del diario El Tribuno y como "El Tribunito" jugó un rol muy importante. Agradeció la sensibilidad pedagógica de las maestras, quienes colaboraron en el uso del material.

Gorosito reflexiona que "los tiempos de hoy son otra cosa". Menciona que la lectura de historietas y tiras cómicas, se ha reducido en grandes cantidades. Dijo que "los chicos de hoy no conocen a los personajes de historieta".

Cargó contra la digitalización y se mostró preocupado por la adicción que producen las pantallas, en especial en los más chicos.

El creador de Uluncha fue claro al expresar que "50% del éxito se consigue mediante la capacidad de uno y lo que logra plasmar en la historieta. El otro 50% lo pone la gente que se identifica con Uluncha".

Celebró que este aporte de las personas enriquece al personaje y lo mantiene en la memoria. Menciona que gente de distintas edades, se le acercan en la calle y se emocionan "le agradecen al personaje".