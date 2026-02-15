Jorge Paz: "La pobreza dejó de caer y está empezando a subir nuevamente"

El salto de la canasta básica por encima del millón trescientos mil pesos volvió a encender las alertas sobre la evolución de la pobreza en la Argentina. En enero, según el INDEC, una familia tipo necesitó $1.360.299 para no ser pobre y al menos $623.990 para no caer en la indigencia. Detrás de esos números, el fuerte aumento de los alimentos -que crecieron 5,8% en el primer mes del año- aparece como el dato más preocupante.

Para Jorge Paz, doctor en Economía y director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), el quiebre es claro. "Es un dato importante este de haber pasado el millón", sostuvo en diálogo con Radio Salta. Pero más allá del número redondo, advirtió que lo más grave es la dinámica reciente: "El IPC general dio 2,9%, por debajo del 3% que parece ser la meta del Gobierno. Pero los alimentos subieron 5,8%. Eso es gravísimo".

Hasta ahora, explicó, los alimentos venían aumentando por debajo del índice general. Ese comportamiento se revirtió en enero y cambia el panorama social. "Ahora lo superó. Eso significa que ese millón que está dando la canasta básica total va a aumentar todavía más", señaló. Y agregó: "Ahí ya estamos en un terreno complicado porque estamos ya con aumentos casi seguros de la pobreza".

Según las estimaciones del IELDE, la tendencia descendente de la pobreza se habría frenado. "La pobreza ya dejó de caer claramente y está empezando a aumentar nuevamente", afirmó Paz. Recordó que el indicador había bajado luego del pico posterior a la devaluación inicial del actual gobierno, cuando superó el 40%, pero se había estabilizado en torno al 27%. "Había perforado la barrera del 30%, pero ahora, si esto cambia la tendencia, volveríamos a ese 30%, que es la pobreza que nunca logramos perforar en Argentina. Siempre orbitamos alrededor de ese 30%".

Jorge Paz, doctor en Economía.

El economista fue categórico: "Cuando el Gobierno dice que estamos bajando la pobreza, en realidad está bajando del nivel que subió cuando asumió. Ahora se estancó nuevamente en el 30% y está empezando a subir". El incremento de los alimentos impacta directamente en los sectores más vulnerables. "Los hogares pobres tienen un componente importante de su gasto en alimentos. Si hay este aumento del precio de los alimentos, esto atenta contra esa tendencia declinante de pobreza".

En el acumulado interanual, la Canasta Básica Alimentaria subió 37,6%, por encima del IPC del mismo período (32,4%) y también por encima del incremento salarial promedio de 2025, que fue del 28,8%. Aunque los sueldos le ganaron levemente a la Canasta Básica Total en el año pasado, quedaron por debajo de la evolución de los alimentos, lo que eleva el riesgo de indigencia.

Paz también vinculó el comportamiento de los precios con las expectativas inflacionarias. "El precio de los alimentos, que es lo que está aumentando más ahora, es una señal muy clara de expectativas inflacionarias. A la gente no se le fue la imagen de la inflación y a los comerciantes en particular. Se están protegiendo claramente de lo que ellos creen que va a ser una inflación futura, y están generando inflación por ese mismo motivo", analizó.

En ese marco, cuestionó el diagnóstico oficial sobre el origen del problema. "Está clarísimo que se ha logrado el equilibrio fiscal y se ha detenido la emisión monetaria, pero la inflación sigue estando por encima del 30% anual, que es altísima", afirmó. Y fue más allá: "Yo creo que es imposible, en este contexto, que la inflación arranque con cero como se ha prometido. Si seguimos aferrados a un diagnóstico errado acerca del origen de la inflación, no vamos a lograr atacarla".