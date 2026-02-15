POSCO avanza con su proyecto de litio en la Puna

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, visitó el proyecto Sal de Oro, desarrollado por POSCO Argentina en el Salar del Hombre Muerto, donde mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la compañía, Hyeon Park.

La agenda incluyó una recorrida por el complejo industrial con foco en el avance de la planta de carbonato de litio, cuya finalización está prevista para 2026, y las piletas de concentración de la salmuera para la producción de hidróxido de litio.

Durante el encuentro se abordaron el esquema operativo en marcha, el cronograma de las próximas etapas productivas y las instancias regulatorias asociadas al proyecto, junto con la infraestructura energética vinculada al desarrollo del emprendimiento.

La presentación técnica estuvo a cargo de un ingeniero químico y un ingeniero eléctrico del proyecto, egresados de las universidades locales, quienes detallaron las etapas operativas del proceso. Ambos integran el equipo que lidera la fase industrial y representan la consolidación de perfiles profesionales especializados que desarrollan su carrera en la minería del litio en Salta.

El proyecto hasta el momento generó en su etapa más elevadas de construcción y operación alrededor de 5000 puestos de trabajo directos e indirectos, fortaleciendo además la red de proveedores locales vinculados a la actividad.

Asimismo, la empresa ha impulsado actividades de responsabilidad social (RSE) orientadas a un proyecto sostenible para el crecimiento en conjunto con la comunidad, tales como programas de becas y capacitaciones laborales, apoyo médico a la comunidad y acciones destinadas a mejorar sus condiciones de vida.

POSCO y la comunidad

El pasado 3 de febrero, POSCO Argentina llevó adelante una jornada de presentación corporativa y visita a sitio, con la participación de alrededor de 26 empresas de la localidad de General Güemes, reafirmando su compromiso con el crecimiento conjunto de la comunidad.

La jornada incluyó una recorrida por las instalaciones de POSCO Argentina en General Güemes, donde se dialogó abiertamente sobre los trabajos y proyectos necesarios para la operación, así como sobre los estándares de calidad, seguridad y cumplimiento requeridos.

Finalmente se llevó a cabo un espacio de intercambio abierto, intercambiando el consenso de que los proyectos no solo impulsen la producción, sino también la generación de empleo, el fortalecimiento de capacidades locales y el desarrollo económico regional.

POSCO Argentina reafirmó su decisión de continuar trabajando junto a la comunidad y a las empresas locales para promover el desarrollo de la región y un futuro compartido.