Realizaron pesquisas a 5.000 recién nacidos

En Salta, el diagnóstico de una cardiopatía congénita ya no es sinónimo de derivación automática a otros centros del país. En el Hospital Público Materno Infantil, la detección y el tratamiento de estas malformaciones cardíacas forman parte de una estrategia sostenida que combina pesquisa neonatal, tecnología y equipos especializados.

En el marco del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, que fue ayer, el foco vuelve a ponerse en una de las anomalías estructurales más frecuentes al nacimiento. Se estima que uno de cada 100 recién nacidos presenta algún tipo de cardiopatía congénita. En Argentina nacen alrededor de 7.000 niños por año con esta patología, y cerca del 50% requiere cirugía dentro del primer año de vida. Sin embargo, dos tercios de los casos pueden resolverse con tratamiento adecuado y seguimiento oportuno.

El Hospital Público Materno Infantil fue uno de los primeros establecimientos públicos del país en implementar la pesquisa perinatal de cardiopatías congénitas. El procedimiento consiste en una saturometría al recién nacido, un estudio simple y no invasivo que mide la saturación de oxígeno en sangre y permite detectar posibles alteraciones cardíacas que no siempre son evidentes a simple vista.

Durante 2025 se realizaron más de 5.000 pesquisas cardiológicas neonatales en la institución. A partir de esos estudios se diagnosticaron 146 cardiopatías congénitas. Además, se efectuaron 23 interconsultas especializadas y se concretaron 110 procedimientos quirúrgicos, de los cuales 55 correspondieron a cirugías paliativas o correctivas del corazón.

Los números reflejan el impacto concreto de una política de detección activa: más estudios, más diagnósticos tempranos y más intervenciones oportunas.

Principal causa de mortalidad

Las cardiopatías congénitas constituyen una de las principales causas de mortalidad en el primer año de vida. Por eso, el diagnóstico precoz y el acceso oportuno al tratamiento no solo mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que también inciden de manera directa en los indicadores de salud infantil.

Detectar una alteración en el embarazo o en las primeras horas de vida permite planificar el parto en un centro adecuado, organizar el seguimiento especializado e intervenir quirúrgicamente cuando es necesario, en tiempos que resultan determinantes para el pronóstico.