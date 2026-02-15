Tenía un pedido de captura y fue demorado en el Aunor

En el marco de distintos operativos preventivos realizados en la Capital y en el interior provincial, la Policía de Salta demoró en las últimas horas a varias personas que registraban pedidos de captura vigentes y las puso a disposición de la Justicia.

Uno de los procedimientos se concretó sobre la ruta nacional 9, a la altura del ex peaje Aunor, en la ciudad de Salta. Allí, personal de la Dirección General de Seguridad Vial llevaba adelante un control vehicular de rutina cuando, al identificar a los ocupantes de un automóvil, advirtió que uno de ellos —un hombre de 44 años— presentaba un requerimiento judicial emitido por la provincia de Jujuy. La situación fue detectada tras la verificación de antecedentes correspondiente, por lo que el sujeto fue demorado en el lugar y posteriormente puesto a disposición de los magistrados competentes.

Metán

En otro operativo, desarrollado en la ciudad de Metán, efectivos policiales intervinieron a partir de una alerta ingresada al Sistema de Emergencias 911 que daba cuenta de la presencia de un grupo de hombres consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, en barrio Sarmiento. Al arribar al lugar y proceder a la identificación de los involucrados, los uniformados constataron que uno de ellos tenía pedido de captura vigente, por lo que fue demorado. En tanto, los otros dos hombres fueron infraccionados por transgredir la Ley Contravencional. Las actuaciones quedaron en manos de las fiscalías correspondientes.

Efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial demoraron ayer a un hombre de 26 años por sustraer una moto a un transeúnte en calle Ameghino al 1900.

A estos procedimientos se sumaron actuaciones realizadas en el marco de los patrullajes preventivos diarios que lleva adelante el Centro de Coordinación Operativa en distintos puntos de la ciudad y del Valle de Lerma. En ese contexto, efectivos de Seguridad Urbana y motoristas realizaron identificaciones en los barrios Hernando de Lerma, Villa San Antonio, Arenales, Solidaridad y también en Rosario de Lerma.

El total

Como resultado de esos controles, cinco personas fueron detectadas con pedido de captura por diferentes causas. Tras la verificación de sus datos, fueron demoradas y puestas a disposición de las fiscalías intervinientes, que continuarán con las diligencias judiciales correspondientes.

Los operativos se enmarcan en tareas preventivas habituales que incluyen controles vehiculares, patrullajes y verificación de antecedentes, con el objetivo de dar cumplimiento a requerimientos judiciales vigentes y reforzar la presencia policial en distintos sectores de la provincia.