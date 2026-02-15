Se hacían pasar por federales: investigan si integraban una banda de "piratas del asfalto" en El Galpón

Un operativo de gran magnitud se desarrolló sobre la ruta nacional 16, en jurisdicción de El Galpón, y culminó con la detención de cuatro hombres mayores de edad que fingían pertenecer a fuerzas de seguridad e habían montado un control vehicular ilegal sobre la traza nacional. La Justicia investiga si los sospechosos integrarían una banda que operaba bajo la modalidad conocida como "piratas del asfalto".

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Distrito de Prevención 3, con la intervención de distintas unidades especiales. La alerta inicial fue recibida por personal de la Seccional Vial de Lumbreras, que tomó conocimiento de la presencia de un supuesto control a cargo de personas que se presentaban como miembros de fuerzas federales.

Al arribar al lugar para verificar la situación, los uniformados advirtieron que los individuos, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga a bordo de una camioneta Toyota gris. De inmediato se emitió la alerta correspondiente y se solicitó apoyo para desplegar un operativo cerrojo en la zona.

Efectivos del Departamento Sur de la Dirección General de Investigaciones se sumaron al procedimiento y reforzaron el accionar junto a investigadores de Metán y Joaquín V. González. En paralelo, el Centro de Coordinación Operativa del DDP 3 dispuso patrullas de apoyo, lo que permitió interceptar el vehículo y detener al conductor.

Sin embargo, otros tres sospechosos descendieron de la camioneta y escaparon a pie hacia una zona de maleza, arbustos y barro en inmediaciones del arroyo Las Tipas. Tras un intenso rastrillaje en el sector, personal de Investigaciones logró ubicarlos ocultos entre la vegetación y procedió a su detención.

Una vez identificados, se constató que los cuatro hombres son residentes del departamento Orán y registran antecedentes penales por delitos contra la propiedad. En ese marco, los investigadores analizan si estarían vinculados a una organización delictiva dedicada a interceptar vehículos en rutas bajo la modalidad de "piratas del asfalto".

Durante el procedimiento se secuestraron diversos elementos hallados en la camioneta, entre ellos partes de uniformes de fuerzas federales, gorros pasamontañas, una muslera porta armas, cargadores y otros objetos considerados de interés para la causa.

Buscan saber la implicancia de cada uno

El expediente fue caratulado como s/evasión, tentativa de robo en poblado y en banda y usurpación de título en concurso real. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal 2 y del Juzgado de Garantías 2 de la jurisdicción, que avanzan con las actuaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y si existen otros involucrados en la maniobra.