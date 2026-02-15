Mayans y Recalde se pronunciaron en contra de la reforma laboral

Los senadores de Unión por la Patria, José Mayans y Mariano Recalde, fueron muy duros al hablar de la reforma laboral. Ambos votaron en contra del proyecto de ley y advierten de posibles riesgos que traería la implementación.

Mientras el formoseño se centró en la inconstitucionalidad del texto y en catalogarla como "ley para patrones", el senador porteño se enfocó en los "perjuicios" que tiene para los trabajadores y que el proyecto "no va a generar empleo".

El enojo de Recalde

El senador nacional Mariano Recalde lanzó duras críticas contra la reforma laboral que obtuvo media sanción el pasado jueves en la Cámara alta, asegurando que la normativa impulsada por el Ejecutivo nacional representa un retroceso en materia de derechos.

Recalde no acompañó la reforma laboral.

El referente kirchnerista sostuvo que el proyecto "no va a generar empleo" y denunció que el verdadero objetivo de la administración de Javier Milei es "abaratar los despidos para alentarlos", en lugar de fomentar la producción nacional.

Recalde hizo especial hincapié en las modificaciones que afectan directamente el bolsillo de los trabajadores, como la exclusión de conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios del cálculo indemnizatorio. "No hay que sacarle la plata al trabajador que se enferma", sentenció el legislador, quien también cuestionó el tope salarial impuesto a las remuneraciones. Según su visión, el modelo actual transformó a la Argentina en una economía de "especulación financiera" donde se prioriza la ganancia por "timba" por sobre la actividad productiva.

Recalde no considera que la reforma laboral vaya a generar empleo.

Finalmente, el presidente del PJ porteño vinculó la situación política actual con el escenario electoral de 2027, descartando una postulación de la exmandataria Cristina Kirchner debido a su situación judicial. "No puede ser candidata porque está inhabilitada, está proscrita de por vida", concluyó Recalde, denunciando que existe una voluntad política de excluir a la principal figura de la oposición de la contienda democrática.

Mayans dice que es inconstitucional

El jefe del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, definió la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei como “absolutamente regresiva” e “inconstitucional” y advirtió que su implementación puede derivar en un escenario de violencia social. El legislador cuestionó tanto el contenido de la norma como el procedimiento parlamentario que permitió su aprobación en la Cámara alta.

Mayans junto a la senadora de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.

El legislador sostuvo que la iniciativa “es una ley de patrones para patrones” que limita derechos laborales históricos. Expresó que el tratamiento fue “improvisado” y con cambios de último momento. “Fueron modificando artículos para conseguir quórum y ni siquiera estaba el texto definitivo”, afirmó, y calificó el debate como “viciado de nulidad desde el principio”.

José Mayans trató de "regresiva" a la reforma laboral.

Mayans aseguró que la reforma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales. “No resiste análisis en la Justicia”, señaló, y anticipó que distintos sectores recurrirán a los tribunales. También cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al sostener que implica un desfinanciamiento del sistema previsional. “Le sacan recursos a los jubilados para cubrir despidos”, expresó.