22°
15 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Villa Primavera
carnaval 2026
José Mayans
Boca
Torneo Apertura
Estados Unidos
Accidente vial
Policiales

Impactante vuelco de un camión con bidones de agua cerca de Santa Rosa de Tastil

El conductor sobrevivió al siniestro y fue asistido en el lugar. Posteriormente lo derivaron a la ciudad de Salta para que sea atendido por profesionales del nosocomio capitalino.
Domingo, 15 de febrero de 2026 19:29
Un camión que transportaba bidones de agua volcó en las últimas horas en cercanías de Santa Rosa de Tastil.

Por motivos que no fueron precisados, el vehículo terminó volcado a un costado del camino y parte de la carga quedó desparramada en la zona.

El conductor sobrevivió al siniestro y fue asistido en el lugar. Posteriormente lo derivaron a la ciudad de Salta para que sea atendido por profesionales del nosocomio capitalino.

Hasta el momento no se informaron más detalles sobre las causas del accidente.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

