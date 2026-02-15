Impactante vuelco de un camión con bidones de agua cerca de Santa Rosa de Tastil

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un camión que transportaba bidones de agua volcó en las últimas horas en cercanías de Santa Rosa de Tastil.

Por motivos que no fueron precisados, el vehículo terminó volcado a un costado del camino y parte de la carga quedó desparramada en la zona.

El conductor sobrevivió al siniestro y fue asistido en el lugar. Posteriormente lo derivaron a la ciudad de Salta para que sea atendido por profesionales del nosocomio capitalino.

Hasta el momento no se informaron más detalles sobre las causas del accidente.