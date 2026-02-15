PUBLICIDAD

22°
15 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Boca no pudo con Platense y otra vez dejó puntos en el camino

Con el empate, el equipo que dirige Claudio Úbeda cerró la fecha en el séptimo puesto del grupo A, con siete unidades y en zona de clasificación a la fase final, mientras que el “Calamar” es quinto con una unidad más.
Domingo, 15 de febrero de 2026 19:58
Boca igualó 0-0 con Platense, en un partido en el que dejó muchas dudas sobre su rendimiento como equipo y fue disputado esta noche, en el estadio La Bombonera, por la quinta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026.

En un partido que no tuvo goles, la jugada de mayor peligro fue de la visita, con un disparo del lateral Juan Saborido, a los 11 minutos del primer tiempo, que dio en el palo derecho.

Con el empate, el equipo que dirige Claudio Úbeda cerró la fecha en el séptimo puesto del grupo A, con siete unidades y en zona de clasificación a la fase final, mientras que el “Calamar” es quinto con una unidad más.

En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir a Racing, el viernes 20 de febrero a las 20:00, mientras que el campeón del Apertura 2025 será local de Barracas Central, el sábado 21 a partir de las 17:00.

 

Así quedó la tabla de posiciones

 

 

El partido es televisado en vivo por ESPN Premium.

