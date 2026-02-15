PUBLICIDAD

Policiales

Fatalidad en la ruta 68: investigan si un conductor alcoholizado protagonizó dos accidentes con dos vícitmas fatales

El conductor que atropelló y mató un ciclista en La Merced, escapó del lugar y minutos después habría  protagonizado  otro choque fatal en la curva de Sumalao. Aunque en el lugar señalaron que se trataría de la misma persona, la Policía aún no lo confirmó oficialmente.
Domingo, 15 de febrero de 2026 09:57
Foto: Javier Rueda
Dos personas murieron esta mañana en una secuencia trágica ocurrida sobre la Ruta Nacional 68, en el Valle de Lerma.

El primer siniestro se registró en inmediaciones de La Merced, donde un conductor —que estaría en aparente estado de ebriedad— atropelló a un ciclista, quien falleció en el lugar. Tras el impacto, el automovilista se dio a la fuga, según los primeros datos recabados en la zona.

 

 

Minutos después, a pocos kilómetros, en la conocida curva de Sumalao, se produjo un segundo choque entre dos vehículos, también con una víctima fatal. La información que trascendió en el lugar indica que el segundo hecho habría sido protagonizado por el mismo conductor que embistió al ciclista.

Si bien efectivos de Seguridad Vial señalaron en el lugar que se trataría de la misma persona, desde el área de prensa de la Policía no confirmaron oficialmente esa versión. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

