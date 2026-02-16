Desde el 18 inscriben para los institutos de idiomas de Salta

El Instituto de Idiomas de Salta informó que desde el 18 de febrero estarán abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de los cursos de inglés, portugués y francés en sus distintas sedes de la capital provincial. El período de inscripción se extenderá hasta el 27 de febrero o hasta completar los cupos disponibles en las cuatro sedes y cinco anexos con los que cuenta la institución en la ciudad.

Las clases comenzarán el 9 de marzo para quienes cursan los días lunes y miércoles, el 10 de marzo para los estudiantes de martes y jueves, y el 13 de marzo para los cursos que se dictan los viernes. Todas las propuestas se desarrollarán en horario vespertino, de 19 a 22.

En el Instituto N° 7.216, que funciona en la Escuela Justo José de Urquiza —con ingreso por Güemes entre Zuviría y Dean Funes— y en su Anexo II en la Escuela Joaquín Castellanos (Avenida Reyes Católicos 1580), se dictan los tres idiomas. Para los ingresantes a primer año, tanto niños y adolescentes en inglés como adultos en inglés, francés y portugués, será obligatorio solicitar turno online previamente. Desde la institución aclararon que no se atenderá a quienes no cuenten con turno asignado. Además, informaron que las inscripciones para chino se habilitarán una vez que se designe docente.

El Instituto N° 7.217, con sedes en barrios Santa Cecilia y Solidaridad, también ofrece inglés, portugués y francés. Las inscripciones son presenciales, de lunes a viernes de 19 a 22, aunque los ingresantes a primer año deberán solicitar turno online. La sede funciona en la Escuela Provincia de Salta, en Andrés Chazarreta 436, mientras que el anexo está ubicado en la Escuela N° 4811 del barrio Solidaridad, Manzana 439 "A", tercera etapa, donde se dictan inglés y portugués.

En la zona norte, el Instituto N° 7.218 tiene su sede en la Escuela Eva Perón, en barrio Castañares. Allí las inscripciones para ingresantes a primer año se realizarán del 18 al 24 de febrero exclusivamente con turno previo solicitado online. En tanto, en la zona oeste, el anexo que funcionaba en la Escuela Nicolás Avellaneda se trasladará desde este año a la Escuela Remedios Escalada de San Martín, en avenida Entre Ríos 1551. En este caso, del 23 al 27 de febrero se inscribirá únicamente a ingresantes a primer año, también con turno obligatorio.

Por su parte, el Instituto N° 7.219, en la zona sur, funciona en la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson (barrio Intersindical) y en el anexo de la Escuela Clara Saravia Linares de Arias, también en el mismo barrio. En ambas sedes las inscripciones para todos los cursos se realizarán únicamente con turno previo gestionado online.

Desde el Instituto recordaron que las inscripciones se concretan de manera presencial en cada sede, en el horario de 19 a 22. Para anotarse es requisito tener 8 años cumplidos para los cursos de niños, 11 para adolescentes y 17 para adultos. Además, se deberá presentar fotocopia del DNI —en el caso de menores, también del tutor—, libreta o certificado de aprobación del curso anterior y abonar el seguro escolar junto al aporte voluntario.