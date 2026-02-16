Destacan el rol productivo y político que tiene Salta

En diálogo con El Tribuno, José Guillermo Godoy, presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, explicó los motivos de su visita a Salta y delineó los principales ejes de trabajo que la entidad desarrollará en la provincia durante este año. Mantuvo reuniones y actividades institucionales, puso el foco en el rol estratégico que hoy ocupa el norte argentino en el escenario global y en los cambios políticos que atraviesa el país.

La Fundación Federalismo y Libertad lleva más de 13 años trabajando en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la economía libre a nivel provincial. A través de foros, conferencias, seminarios, investigaciones, publicaciones y una escuela de formación de dirigentes, la organización busca fortalecer valores institucionales en todo el país.

Para la fundación, Salta será uno de los ejes centrales de trabajo durante 2026. El motivo, según explicó Godoy, está vinculado a la producción de minerales estratégicos y tierras raras, recursos que hoy ocupan un lugar clave en la geopolítica internacional.

Recordó además que, tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pertenecen a las provincias, lo que otorga al gobernador y al sistema político local una relevancia determinante en el manejo de esas riquezas.

En un contexto marcado por la disputa entre Donald Trump y China por el control de minerales estratégicos, provincias andinas como Salta adquieren una centralidad inédita. "Hoy la influencia política es cada vez más transnacional. Lo que ocurre en el escenario internacional impacta directamente en las decisiones locales", sostuvo.

Durante más de un siglo, el centro productivo argentino fue la Pampa Húmeda y el complejo agroexportador. Sin embargo, según el dirigente, hoy se suma con fuerza el complejo minero y energético de la región andina. "Provincias que eran consideradas pobres o atrasadas pueden convertirse en provincias ricas", afirmó.

En ese marco, la fundación buscará generar conciencia en la sociedad civil sobre cómo aprovechar el boom minero y la reconfiguración productiva sin descuidar el bienestar social ni el cuidado ambiental. A partir de abril, prevén realizar foros, conferencias y encuentros hasta fin de año.

El nuevo escenario

Godoy también analizó el contexto político nacional y sostuvo que Argentina atraviesa una doble transición: productiva y política.

Desde 1983 hasta 2003 predominó un sistema bipartidista entre peronismo y radicalismo. Luego emergió el kirchnerismo como fuerza central, más tarde el antikirchnerismo nucleado en el PRO y Juntos por el Cambio, y finalmente ese esquema colapsó en 2023.

La irrupción de Javier Milei representó, según Godoy, la aparición de un outsider con un fuerte mandato de cambio, aunque con escasos instrumentos institucionales: sin gobernadores propios y con limitada representación parlamentaria.

En ese contexto, destacó el pragmatismo de los mandatarios provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz, quienes establecen alianzas tácticas con la Nación más allá de las diferencias ideológicas. "La política argentina es compleja. Los gobernadores tienen un poder muy importante y suelen manejarse más por pragmatismo que por ideología", señaló.

Ley de lemas

Consultado sobre el proyecto que impulsa el retorno de la ley de lemas en Salta de cara a 2027, Godoy lo vinculó a una lógica de preservación del poder. Si bien aclaró que no es especialista en sistemas electorales, mencionó el caso tucumano del sistema de acoples, un mecanismo similar que permite a un mismo espacio presentar múltiples candidatos que suman votos para una lista principal.

"Provincias que eran consideradas pobres o atrasadas pueden convertirse en provincias ricas".

A su entender, si un gobernador impulsa un esquema de ese tipo es porque percibe que la elección podría ser disputada y necesita apoyarse con mayor fuerza en su estructura política territorial. "Es una herramienta que permite resolver disputas internas y potenciar el aparato político", explicó.

Emilia Orozco

En el escenario provincial aparece el nombre de Emilia Orozco como posible figura competitiva hacia 2027. Godoy la definió como la dirigente más importante que tiene La Libertad Avanza en el interior del país. "No hay una figura similar en otras provincias", afirmó, al tiempo que destacó su juventud y proyección.

Sin embargo, advirtió que la construcción territorial del oficialismo nacional aún es incipiente y que el peso de las estructuras provinciales continúa siendo determinante. "La Libertad Avanza cree que Salta es una de las provincias donde puede ganar, pero el resultado dependerá también de cómo evolucione el gobierno nacional y de una oposición que hoy se encuentra fragmentada", señaló.

Liberalismo

En el plano internacional, Godoy describió un escenario atravesado por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. A su criterio, América Latina volvió a ocupar un lugar prioritario en la agenda norteamericana tras años de menor atención.

En ese contexto, consideró que Argentina debe aprovechar las oportunidades sin involucrarse innecesariamente en disputas ajenas a sus intereses estratégicos. "El eje de nuestra Constitución es claro: democracia y libertad. Argentina puede hacer negocios con todas las potencias, pero debe preservar sus valores institucionales", finalizó el dirigente.