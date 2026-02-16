Encuentro de brujos, corsos, Chaya y festivales

El primer día de Carnaval se vivirá este lunes 16 con una agenda cargada de actividades en la capital salteña y en el interior de la provincia. Corsos, festivales y encuentros tradicionales marcarán el pulso de una jornada que promete color, música y rituales populares en distintos puntos del territorio.

En la ciudad de Salta, uno de los eventos centrales será el tradicional Encuentro de Brujos, que se realizará desde las 16 en el Paseo Ameghino, con entrada libre y gratuita. La convocatoria reúne a integrantes de distintas comparsas que desfilan con sus característicos trajes, máscaras y ceremonias, consolidándose como una de las postales más emblemáticas del carnaval capitalino.

En Rosario de la Frontera, la Chaya Rosarina vuelve a posicionarse como uno de los principales polos culturales del sur provincial. El festival, que combina música, tradición y gastronomía, espera un fuerte movimiento turístico y un impacto económico estimado en más de 600 millones de pesos. Este lunes subirán al escenario Sergio Galleguillo, Eugenia Quevedo y LBC, Iván Ruiz, Los Herrera, Meta Guacha, Vacomoloko, Willy Campero, Santiago Cañete, Roberto Giménez y Adrián Pérez. El valor de las entradas es de 30 mil pesos para el campo y 60 mil para el sector VIP.

También en el Valle de Lerma, la Casa de la Tradición de Chicoana será escenario de otra de las celebraciones destacadas del fin de semana largo. Con entradas que se venderán únicamente en el predio desde las 15, los valores son de 40 mil pesos para el sector general, 60 mil para el VIP y 10 mil para el seguro de menores de hasta 12 años. La grilla de este lunes incluye a Desakta2, Lázaro Caballero, Ulises Bueno, Los Bibis, Sergio Galleguillo, Magui Oliva, Joaquín Sosa, Tunay y Daniel Cuevas.

Hay recolección de residuos los dos días

El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado hoy y mañana, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el miércoles 18. Desde Ambiente y Servicios Públicos se comunica que la recolección domiciliaria de residuos será al igual que el barrido de calles. Los cementerios municipales de la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardia para sepelios.

Atención del servicio de salud

Hoy y mañana, los hospitales de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el miércoles 18.

El SAMEC mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.