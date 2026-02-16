Hoy es el acto homenaje a Roberto Romero

A 34 años de su muerte, hoy se realizará un acto para recordar la figura del exgobernador Roberto Romero. El encuentro tendrá lugar a las 19 en el salón Los Murales del Hotel Salta, donde excolaboradores, dirigentes y referentes políticos evocarán su legado y repasarán su trayectoria en los primeros años de la democracia recuperada.

Romero gobernó la provincia entre 1983 y 1987 y dejó una impronta que, para muchos, continúa vigente. Su gestión estuvo marcada por una fuerte presencia del Estado como herramienta de progreso colectivo, con una expansión de la educación secundaria y terciaria en el interior, políticas preventivas de salud pública, la incorporación de agentes sanitarios casa por casa y la llegada del primer tomógrafo al norte argentino. También impulsó la construcción de más de nueve mil viviendas y programas como el Pro.Vi.Po, orientado a sustituir viviendas precarias con participación directa de las familias beneficiarias.

En paralelo, promovió obras emblemáticas como el Teleférico y el polideportivo Delmi, pensadas para posicionar a Salta en la agenda turística nacional e internacional. Su visión federalista lo llevó a impulsar el proyecto del Norte Grande y la idea de un corredor interoceánico que integrara al NOA y al NEA con los mercados del Atlántico y el Pacífico, anticipando una estrategia de desarrollo regional que hoy vuelve a discutirse.

El acto de este lunes contará con palabras alusivas a cargo de Ricardo Alonso, Eduardo Sángari, Luis Borelli, Walter Wayar, Silvia Troyano y Juan Gonza, quienes compartirán recuerdos y reflexiones sobre la figura del exmandatario. La convocatoria fue impulsada por amigos y compañeros de sus campañas y de su gestión, en coincidencia con el 34° aniversario de su fallecimiento, que se cumplió este 15 de febrero.

En la invitación al homenaje se destaca la vigencia de su proyecto político, centrado en el progreso y el bienestar social, y su concepción del federalismo como herramienta para fortalecer a las provincias sin romper la unidad nacional. A más de tres décadas de su muerte, su nombre vuelve a ocupar un lugar central en el debate sobre el rumbo de Salta y el papel del Estado en el desarrollo.