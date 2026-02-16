Pericias en celulares complican a la red que captaba alumnas

La investigación federal por la red de trata sexual que captaba alumnas de distintos colegios secundarios tanto públicos como privados en Salta sumó en las últimas semanas elementos considerados determinantes tras nuevas pericias realizadas sobre teléfonos celulares secuestrados.

"El único avance que tuvo la causa durante enero y estos días son los resultados de las pericias realizadas sobre los teléfonos de los imputados. Algunas de las víctimas entregaron su celular. En el caso personal de la víctima que represento hicimos entrega del celular", manifestó a El Tribuno la abogada querellante Sandra Domene.

Y añadió que "de varios de los dispositivos de los imputados surgieron elementos claves para la causa: videos, fotos, por lo que con buen tino el fiscal amplió la acusación ya que se difundió y comercializó material pornográfico".

Además, "obviamente esto confirma la primaria acusación de promoción de la prostitución y trata, en tanto, surgen mensajes, audios de estos señores si se les puede llamar así, con las víctimas", afirmó la letrada.

"Surgen mensajes donde pedían de manera insistente y desesperada que se les presentaran nuevas víctimas", agregó.

El auto que era utilizado por el remisero para la captación de estudiantes.

La causa tiene 33 víctimas. Actualmente hay nueve imputados: ocho como coautores del delito de trata de personas con la finalidad de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad y cantidad de las víctimas; por el número de intervinientes y por haberse consumado su explotación. Uno de los imputados es menor de edad y no está detenido; dos cumplen prisión preventiva bajo arresto domiciliario y el resto permanece detenido con prisión preventiva efectiva.

Antecedente

La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual. Los acusados hacían pedidos sobre los aspectos físicos que supuestamente debían cumplir las adolescentes, les exigían determinado vestuario y las forzaban a ingerir "un cóctel de drogas".

La querellante sostuvo que, a diferencia de la fiscalía, considera a uno de los acusados: "C" como presunto jefe organizador de la asociación ilícita. Además, destacó que el fiscal acompañó una acusación que ella había impulsado previamente contra "S", otro imputado por abuso sexual con acceso carnal, sumando cinco hechos más en relación con otras víctimas.

Remarcó el trabajo del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Eduardo Villalba y su equipo y valoró las medidas adoptadas para proteger la identidad de las adolescentes ya que declararon en cámaras Gesell y circuito cerrado, cumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño y evitando que los imputados accedan a datos que puedan ponerlas en riesgo. También destacó el rol del equipo psicológico de la fiscalía en la contención de las víctimas y el acompañamiento médico.

"Muchas víctimas hablaban de enfermedades de transmisión sexual porque los imputados no se cuidaban, entonces no solo quedaban expuestas a enfermedades sino también a embarazos. Todas destacan la crueldad y perversión con la que actuaba uno de ellos, que proporcionaba drogas y se hablaba de esta situación a la que más le temían porque llegó a amenazar", sostuvo.

No busca condenas ejemplares sino la aplicación justa y proporcionada de la ley

Domene subrayó que no busca condenas ejemplares sino la aplicación justa y proporcionada de la ley, teniendo en cuenta que las adolescentes y al ser menores de edad fueron abusadas y corrompidas de todas las maneras posibles.

"Muchas de ellas han hablado de que llegaron a consumir otro tipo de drogas, que les proporcionó este señor de nivel adquisitivo elevado. Busco la condena de todos los responsables", afirmó Domene, quien además remarcó las marcadas diferencias de edades entre los imputados y las adolescentes, elemento a tomar en cuenta.

La abogada querellante Sandra Domene.

Asimismo, mencionó que en las pericias surgieron conversaciones donde una menor solicitaba dinero para un proyecto escolar y recibía como respuesta que debía "devolverlo" mediante prácticas sexuales.

"No podían desconocer que eran estudiantes menores de edad. Se valían, se aprovechaban de la necesidad económica, emocional, la urgencia, el estado, no solo la inmadurez sino la vulnerabilidad y situaciones familiares complejas. Tenemos que entender que las víctimas son seres humanos, no objetos que se compran. No tienen precio", manifestó.

"No hay que buscar a Epstein tan lejos"

La causa investiga también presuntas fiestas sexuales. "No hay que buscar a Epstein tan lejos. En Salta se daba esto: gente que organizaba fiestas sexuales y contrataba el servicio del remisero por eso lo pongo como organizador y el empezaba a digitar como si fuera una locación de servicios, como un servicio de mozas, y llevaban a menores de edad", explicó.

Entre los escenarios mencionados, de alto poder adquisitivo, aparecen Campo Quijano, el dique Cabra Corral y San Lorenzo.

"Llama la atención que las chicas hablan de muchachos como "los Tinchos de San Lorenzo", esos términos hasta clasistas, de como sentirse menos frente a estos jóvenes de alto poder adquisitivo, donde obviamente la droga pasaba como el fernet en una fiesta, lamentablemente", sostuvo.

Y agregó: "Esta persona de poder adquisitivo ¿De donde sacaba el tipo de droga que proporcionaba y que regalaba o que a veces daba como parte de pago: el LSD y MDMA?

"Las víctimas necesitan mucho acompañamiento psicológico por la gravedad y crueldad de situaciones que sufrieron", afirmó. De acuerdo con la letrada, los acusados podrían recibir penas superiores a los 20 años de prisión. "Los más comprometidos recibirán penas muy elevadas porque hay concurso real de delitos ", señaló.

Justicia

La querellante Sandra Domene llamó a visibilizar y fortalecer mecanismos de protección de niños. "es tiempo de que se actúe con firmeza, que estos casos se resuelvan y que quienes las hagan, las paguen".