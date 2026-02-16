Reforma laboral: cómo votarán y que piensan diputados salteños

Con el debate por la reforma laboral ingresando en su etapa decisiva en la Cámara de Diputados, los legisladores nacionales por Salta comenzaron a definir públicamente su posición frente a uno de los proyectos centrales de la agenda nacional. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, genera apoyos dentro de sectores oficialistas y aliados, aunque también abre matices y reparos sobre algunos artículos que podrían ser revisados durante el tratamiento parlamentario.

El escenario político suma definiciones clave a medida que se acerca el tratamiento. Diputados nacionales por Salta adelantaron cómo votarán el proyecto impulsado por el oficialismo nacional, que busca modificar el régimen laboral vigente.

LLA

Desde el bloque La Libertad Avanza, el diputado nacional Carlos Zapata manifestó a El Tribuno que votará afirmativamente la iniciativa, alineándose con la postura del oficialismo nacional en torno a la necesidad de avanzar en cambios estructurales dentro del sistema laboral. También se espera que voten en esa línea los diputados libertarios Julio Moreno y Eliana Bruno.

Por ese mismo espacio, la diputada Gabriela Flores confirmó su respaldo al proyecto. "Mi posición con respecto a la Ley de modernización laboral que viene con media sanción del Senado y se va a tratar en Diputados esta semana en comisiones en principio es a favor", sostuvo.

Y añadió: "Creo que el presidente Milei ha sido claro con respecto a la idea de esta nueva ley que busca incorporar al mercado del trabajo a quienes no están que son una gran mayoría. Más de la mitad de la masa de trabajadores del país está fuera del sistema y si les preguntáramos si les gustaría tener un recibo de sueldo, obra social y acceso a los derechos laborales, estoy segura que la respuesta va a ser que sí".

Flores aseguró que "lamentablemente siempre hay sectores que concentran poder como los gremios y algunos otros sectores que se oponen a estos cambios que necesita la sociedad. Es importante que quede claro que los trabajadores que se encuentran en el sistema se mantienen con la misma legislación que se venía sosteniendo y que esta ley es dirigida a darle derechos laborales a quienes hoy no los tienen".

Según detalló, uno de los ejes de la iniciativa "es un régimen de registración y blanqueo laboral que se llama RIFL, que apunta a la creación de un régimen de incentivo para que aquellos empleadores que quieran incorporar parte de su personal en blanco, estamos hablando de los que están incluidos en la ley de contrato de trabajo, el régimen agrario, la construcción, tengan beneficios para poderlos incorporar".

Y precisó que el beneficio se aplica por cada incorporación laboral, siempre que ese trabajador no haya tenido relación laboral al 10 de diciembre del año pasado, o haya estado desempleado los últimos seis meses o no estuviera inscripto como monotributista o provenga del sector público.

"Se les da una vigencia de un año para que los empleadores puedan formalizar a estos empleados. Estos nuevos empleados van a tener el régimen de trabajo de la nueva ley y el empleador va a tener facilidades desde el punto de vista impositivo para poderlos incluir", detalló. Y consideró que "la ley es sumamente positiva para el momento que atraviesa la Argentina donde se comienza a formalizar situaciones que están en la oscuridad, que no son claras, que dejan al trabajador fuera del sistema, fuera de la protección de una ART más allá de la obra social y toda la protección que se merece tener como una persona que está contribuyendo al bienestar del país desde la economía".

"Creo que es importante, es un capítulo nuevo, es revolucionario y espero que se apruebe por supuesto en Diputados de esta semana. Tengo la confianza de que vamos a sacar el proyecto y es parte de esta nueva agenda que propone Javier Milei", finalizó.

Saencismo

El diputado Pablo Outes, del bloque Innovación Federal, también expresó a El Tribuno que acompañará con su voto positivo el proyecto, consolidando un respaldo político significativo entre los representantes salteños. Igual actitud se espera de la diputada Yolanda Vega que es parte del espacio con Outes.

Sin embargo, dentro de ese mismo espacio político aparecen posiciones con matices. El diputado Bernardo Biella explicó a este diario que respalda la reforma en términos generales, aunque anticipó reparos sobre algunos artículos específicos que podrían influir en su voto particular.

"Estoy de acuerdo en que necesitamos una modernización del régimen laboral, pero hay algunos artículos, como los vinculados a pacientes o personas que tienen algún tipo de enfermedad y el cobro del ausentismo por una patología que puede haber sido laboral una y la otra que es exlaboral entonces ahí hay dos o tres temitas que no me terminan de convencer", señaló.

El legislador agregó que se encuentra trabajando junto a asesores. "En general estamos de acuerdo pero en particular hay algunos artículos de algunos capítulos como estos que creo yo que habría que analizarlos con mayor profundidad", señaló.

Sobre los artículos en los que no esta de acuerdo, refirió "vería la posibilidad si se pueden modificar, en el caso de que no se modifiquen los votaría en contra específicamente cuando llegue el momento de votar por capítulo o artículo", finalizó.

Cómo votaron los senadores salteños

La reforma laboral, que ahora será debatida en Diputados, obtuvo media sanción la semana pasada en el Senado con el respaldo de los tres representantes salteños, aunque con distintas posiciones y observaciones.

La senadora Flavia Royón pidió evitar posturas extremas y sostuvo que "el empleo no se crea ni se destruye solamente por una reforma laboral", al plantear que el debate debe integrarse a una política económica más amplia. Valoró cambios incorporados al proyecto, pero adelantó que no acompañará la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

La senadora Emilia Orozco defendió la iniciativa como una transformación necesaria ante la alta informalidad laboral. "Si la situación fuera óptima no tocaríamos nada", afirmó, y aseguró que la reforma busca generar reglas claras y fomentar el empleo .

Por su parte, Gonzalo Guzmán Coraita señaló que "la Argentina no admite más parches" y consideró que el proyecto apunta a modernizar un sistema laboral diseñado para "un mundo que ya no existe".

Con matices, los tres senadores coincidieron en la necesidad de actualizar el régimen laboral, aunque expresaron algunas diferencias sobre aspectos específicos.