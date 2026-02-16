Barack Obama cuestionó el “espectáculo de payasos” en redes tras un video racista de Donald Trump

El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama condenó la “especie de espectáculo de payasos en redes sociales y la televisión", publicaron medios internacionales. Lo hizo al reaccionar por primera vez al polémico video publicado por Donald Trump durante un podcast político difundido días pasados y con motivo de una consulta específica, durante una entrevista.

El comentador político Brian Tyler Cohen comenzó su entrevista interrogando a Obama sobre la “degradación del discurso público” y sobre el video racista publicado y luego suprimido por Trump el 5 de febrero.

“Hay una especie de espectáculo de payasos en redes sociales y en la televisión”, contestó Obama, destaca el sitio RFI en una publicación que captó en su habitual recorrida por títulos internacionales.

Refiriéndose a la dinámica política en su país, el exmandatario comentó: “La inmensa mayoría de los estadounidenses piensa que este comportamiento es profundamente preocupante. Es verdad que crea atención y distracción. Pero los estadounidenses también creen en la decencia, la amabilidad, el respeto”.

Trump publicó y eliminó

El video en cuestión publicado por Trump en su red social Truth Social promovía teorías conspirativas sobre la derrota electoral de Trump en 2020 frente a Joe Biden.

Al final del video, los Obama -el primer presidente y la primera dama negros de la historia de Estados Unidos- aparecían con sus rostros sobre cuerpos de mono, recuerda el sitio RFI.

La publicación fue criticada por todo el espectro político; en un principio, la Casa Blanca trató de relativizar, pero después retiró la publicación explicando que fue un error de un asesor.

“Hay una especie de espectáculo circense en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece que haya ningún tipo de vergüenza al respecto entre las personas que antes sentían que había que tener cierto decoro y sentido de la corrección y respeto por el cargo, ¿verdad? Eso se ha perdido”, afirmó.

Cálculo político

Obama vaticinó que este tipo de mensajes perjudicará a los republicanos de Trump en las elecciones de mitad de mandato del próximo mes de noviembre y que, “en última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense”.

En cuanto a las políticas del actual presidente, Obama criticó su represión migratoria en Minnesota y censuró la conducta de los agentes migratorios durante la polémica operación que duró varias semanas.

Finalmente, calificó el comportamiento de los agentes federales, que ocasionaron la muerte de Renee Good y Alex Pretti, como el tipo de conducta que “en el pasado” se vio “en países autoritarios y en dictaduras, no en Estados Unidos”.