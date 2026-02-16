Recapturaron a uno de los tres presos que se fugaron de la Comisaría de Orán

Uno de los tres detenidos que se habían fugado de la Comisaría Primera de Orán fue recapturado anoche en el marco del operativo de búsqueda que lleva adelante la Policía de Salta.

Se trata de Ernesto Damián Miranda, de 31 años, quien fue ubicado alrededor de las 20 por efectivos que participan del despliegue coordinado desde el Distrito de Prevención 2. El procedimiento incluyó la intervención de áreas investigativas y operativas.

La búsqueda continúa para dar con los otros dos evadidos: Jorge Nelson Bizama (31) y Luis Ángel Vizcarra (46). En la causa toman intervención la Fiscalía Penal 1 de Orán y el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal. Desde la fuerza pidieron a la comunidad que, ante cualquier dato útil, se comuniquen al 911 o a la dependencia policial más cercana.