Tartagal despidió a Fray Rubén Sica tras 26 años de misión y devoción

La comunidad de Tartagal todavía procesa la emoción vivida el pasado sábado 14 por la noche. En una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva, los fieles se reunieron en una celebración de acción de gracias para despedir a Fray Rubén Sica (OFM). Tras casi tres décadas de labor ininterrumpida en nuestra zona, el religioso parte hacia un nuevo destino, dejando tras de sí un legado de fe, compromiso social y un vínculo inquebrantable con la identidad del norte salteño.

Durante 26 años, Fray Rubén no solo predicó el Evangelio, sino que se integró profundamente en la realidad del departamento San Martín. Su misión estuvo marcada por una premisa que él mismo enseñó a la comunidad: aprender a creer en el Norte. Este concepto trasciende lo litúrgico; implica valorar la cultura local, la resiliencia de su gente y la riqueza espiritual de la frontera.

A lo largo de su trayectoria, su devoción por la Virgen de la Peña fue el eje de su servicio. Como guardián del Santuario, trabajó incansablemente para que “la Madrecita” fuera el punto de unión y consuelo para miles de peregrinos que cada año llegan hasta el paraje Yariguarenda.

En departamentos como San Martín y Orán, la presencia de la Orden de Frailes Menores posee un peso histórico innegable. Los franciscanos han sido, históricamente, actores clave en la educación, la asistencia social y la defensa de los derechos de las comunidades más postergadas.

Fray Rubén Sica supo honrar ese legado adaptándolo a los desafíos actuales. A pesar de que su cuerpo se fue debilitando con el paso de los años y las exigencias del clima norteño, su espíritu se fortaleció en cada encuentro con la comunidad. Su gestión se destacó por:

El cuidado de la “Casa Común”: Alineado con el pensamiento del Papa Francisco, promovió la conciencia ambiental en una región afectada por la crisis hídrica y la deforestación.

Fortalecimiento de la fe local: Logró que la devoción a la Virgen de la Peña creciera no solo en cantidad de fieles, sino en profundidad espiritual.

Reflexiones para la convivencia: Valores que trascienden

La Gratitud como virtud: El multitudinario adiós del sábado demostró que reconocer el bien recibido es un acto que sana y fortalece el tejido social.

Permanencia y Arraigo: En un mundo de vínculos efímeros, cumplir 26 años de servicio en un mismo territorio es un testimonio de amor y fidelidad a un pueblo.

Solidaridad en la Diversidad: Fray Rubén enseñó que la fe es una herramienta para trabajar por el bien de todos, sin distinciones.

Conclusión: Un sembrador de esperanza que parte

Hoy, a dos días de aquel emotivo encuentro, Tartagal despide a Fray Rubén Sica con el cariño de quien se siente parte de una misma familia. Su huella queda marcada en el monte, en el santuario y en el corazón de cada vecino que recibió su bendición o su consejo. Le deseamos que en su nuevo destino siga sembrando esperanza y trabajando con la misma entrega que demostró en estas tierras rojas que siempre lo recordarán.