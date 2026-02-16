PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
16 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
El Padrino
Robert Duvall
Nicole Neumann
Copa Argentina
Boca
Beisbol
Salta
El Padrino
Robert Duvall
Nicole Neumann
Copa Argentina
Boca
Beisbol

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Conmoción en la industria del cine por la muerte de Robert Duvall

El legendario actor de "El Padrino" falleció este domingo a los 95 años. 
Lunes, 16 de febrero de 2026 16:03
Salvatore Corsitto y Robert Duvall en El Padrino.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La industria cinematográfica mundial se viste de luto tras conocerse el fallecimiento del aclamado actor estadounidense Robert Duvall a los 95 años. La triste noticia, ocurrida el domingo por la noche, fue confirmada durante la tarde de este lunes por su esposa, Luciana, a través de un breve comunicado difundido por el periódico británico The Daily Mail.

Duvall fue una figura central y multifacética del cine norteamericano durante más de siete décadas, destacándose permanentemente por su enorme versatilidad y una profundidad interpretativa que lo llevó a encarnar personajes imborrables delante de las cámaras.

Robert Duvall y su cónyuge visitaron Salta.

Los papeles que marcaron la historia

Si bien su currículum abarca una innumerable cantidad de géneros cinematográficos, su rostro quedó grabado a fuego en la cultura popular gracias a obras maestras del séptimo arte:

  • El Padrino (1972) y El Padrino II (1974): Alcanzó la fama mundial interpretando a Tom Hagen, el cerebral, leal y calculador abogado (y consigliere) de la familia mafiosa Corleone.
  • Apocalypse Now (1979): Inmortalizó al excéntrico Teniente Coronel Bill Kilgore, dueño de una de las citas bélicas más icónicas del cine: "Me encanta el olor del napalm por la mañana".

Robert Duvall recibe el premio de los Icon Awards en 2015.

El adiós a Duvall representa la partida de uno de los últimos gigantes de la "época dorada" de Hollywood, dejando un legado actoral inmenso que continuará siendo material de estudio para las futuras generaciones de artistas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD