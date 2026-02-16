¿Qué hace Nicole Neumann en Salta? Leé la nota para enterarte

inicia sesión o regístrate.
La muy exitosa modelo, empresaria y conductora Nicole Neumann eligió la provincia de Salta como destino para unos días de descanso y no dudó en mostrar parte de su experiencia a través de sus redes sociales. En las últimas horas, publicó imágenes rodeada de cerros, paisajes abiertos, paseos a caballo y escenarios naturales característicos del norte argentino.
Acompañada por su familia, la modelo compartió postales en las que se la ve disfrutando de caminatas, momentos al aire libre y propuestas gastronómicas locales. Las imágenes rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, muchos de ellos salteños, que celebraron su presencia en la provincia y le recomendaron distintos puntos turísticos para visitar.
En algunas de las publicaciones también dejó mensajes vinculados a la conexión con la naturaleza y el descanso, destacando la tranquilidad del entorno y el valor de compartir tiempo en familia. Sus historias y posteos sumaron miles de interacciones en pocas horas.
Además, la estadía de la modelo vuelve a poner en agenda el atractivo turístico de la provincia en plena temporada, con paisajes que combinan valles, montañas y arquitectura colonial. La exposición en redes sociales de figuras públicas suele potenciar el interés de visitantes de todo el país.
Si bien no trascendió un itinerario oficial ni actividades públicas previstas, la visita se enmarca en un viaje de descanso. Salta vuelve así a posicionarse como uno de los destinos elegidos por figuras del espectáculo nacional, atraídas por su combinación de naturaleza, cultura y tranquilidad.