¿Qué hace Nicole Neumann en Salta? Leé la nota para enterarte

La muy exitosa modelo, empresaria y conductora Nicole Neumann eligió la provincia de Salta como destino para unos días de descanso y no dudó en mostrar parte de su experiencia a través de sus redes sociales. En las últimas horas, publicó imágenes rodeada de cerros, paisajes abiertos, paseos a caballo y escenarios naturales característicos del norte argentino.

Acompañada por su familia, la modelo compartió postales en las que se la ve disfrutando de caminatas, momentos al aire libre y propuestas gastronómicas locales. Las imágenes rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, muchos de ellos salteños, que celebraron su presencia en la provincia y le recomendaron distintos puntos turísticos para visitar.