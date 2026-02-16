Boca sigue sin rumbo: empató contra Platense

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Boca Juniors no pudo sumar de a tres contra Platense y terminó empatando 0-0. En un partido donde los locales dieron lástima, Platense aprovechó la oportunidad para llevarse un punto como visitante. El equipo de Úbeda no estuvo cómodo durante el encuentro y no generó muchas ocasiones de gol.

El equipo local sufre la baja del Changuito Zeballos y no encuentra un estilo de juego acorde. Cavani volvió a jugar, pero no se destacó en absoluto dentro de la cancha.

Cavani y otro partido para el olvido.

Paredes volvió a tener un partido flojo y no pudo demostrar su nivel. Janson tuvo la chance más clara del partido, pero no estuvo a la altura a la hora de definir.

Merentiel no tuvo un buen partido, mientras que Barinaga y Weigandt fueron los más cuestionados.

Refuerzos que no rinden

Los hinchas se expresaron fuertemente contra Ángel Romero y Santiago Ascacibar. Ambos tuvieron un muy mal partido.

El delantero no generó ocasiones y se lo vio en una muy floja forma física, que le estaría pasando factura. Mostró falta de reacción y de gambeta, sumado a una floja disputa de la pelota. No fue un peligro para la defensa de Platense en ningún momento del partido.

Paredes tuvo un muy mal partido.

En cuanto al mediocampista, llovieron críticas por su mal manejo de la pelota, la falta de creación de juego y por estar muy desacertado en los pases a sus compañeros.

¿Una persona más grande que el club?

Al comienzo del partido se desplegó una bandera que tenía el escudo de Boca y el nombre “ROMÁN”.

Uno podría pensar que no hay problema alguno con esta situación, pero muchos hinchas se quejan del respaldo que le dan a la dirigencia ciertos sectores del estadio.

En redes sociales se apreciaron comentarios que acusaban a algunos “fanáticos” de “venderse por guita y un par de entradas”.

La bandera que generó polémicas entre los hinchas de Boca.

Otro detalle que enojó mucho a los socios de Boca fue que en la bandera desplegada se puede apreciar que el nombre “ROMÁN” es más grande que el escudo de la institución. Este pequeño detalle llevó a varios a pensar que el actual dirigente al mando de Boca “se siente más grande que el club”.

El lado positivo

Cuesta mucho encontrar cosas para destacar luego de la pésima actuación del Xeneize. Sin embargo, los juveniles de la reserva demostraron ideas de juego y actitud para ir al frente.

Cabe destacar que no fue un partido estelar de ninguno, pero sí fueron lo “mejorcito” de Boca en la cancha.

Blanco fue de los pocos puntos altos en Boca.

Gelini, Aranda y Delgado ingresaron bien, pero no pudieron cambiarle la cara al equipo.

Boca tiene mucho por mejorar, pero todos los problemas que viene teniendo apuntan al mismo responsable.

El Xeneize deberá afrontar la Copa Libertadores a partir de marzo, pero jugando así está más cerca de quedarse en fase de grupos que de cualquier otra cosa.